"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361178 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 211 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352089 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6131 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2958 والحالات الحرجة 410 حالة.
"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-12-21
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361178 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 211 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352089 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6131 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2958 والحالات الحرجة 410 حالة.
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
03:35 PM
"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361178 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 211 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352089 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6131 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2958 والحالات الحرجة 410 حالة.