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"القبول المركزي" بـ"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي على رتبة "جندي" لقوات أمن المنشآت

شددت على الحضور في الوقت المحدد لموقع المقابلة لكل طالب والتقيد بالإجراءات الاحترازية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي"، مشددة على الحضور في الوقت المحدد لموقع المقابلة لكل طالب، كما هو موضح في الرسالة النصية مع إحضار المستندات المطلوبة.

وأوضحت الإدارة أن المستندات المطلوبة هي: نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه"أبشر ـ التوظيف"، وأصل بطاقة الهوية الوطنية، وصورتان منها، وأصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وأصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة منها، وإشعار درجة اختبار القياس، وأربع صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة مقاس 4*6 مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور، وملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

وشددت على التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية ولبس الكمام والتباعد وفق الإجراءات الطبية، والالتزام بالحضور بالزي الرياضي، مع الاهتمام بالمظهر العام، والتقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ، إضافة إلى منع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل، كما يمنع اصطحاب المرافقين.

ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول من خلال زيارة الرابط: jobs.sa.

الإدارة العامة للقبول المركزي وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أمن المنشآت وزارة الداخلية القبول المركزي وظائف قوات أمن المنشآت وكالة وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القبول المركزي" بـ"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي على رتبة "جندي" لقوات أمن المنشآت
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي"، مشددة على الحضور في الوقت المحدد لموقع المقابلة لكل طالب، كما هو موضح في الرسالة النصية مع إحضار المستندات المطلوبة.

وأوضحت الإدارة أن المستندات المطلوبة هي: نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه"أبشر ـ التوظيف"، وأصل بطاقة الهوية الوطنية، وصورتان منها، وأصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وأصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة منها، وإشعار درجة اختبار القياس، وأربع صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة مقاس 4*6 مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور، وملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

وشددت على التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية ولبس الكمام والتباعد وفق الإجراءات الطبية، والالتزام بالحضور بالزي الرياضي، مع الاهتمام بالمظهر العام، والتقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ، إضافة إلى منع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل، كما يمنع اصطحاب المرافقين.

ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول من خلال زيارة الرابط: jobs.sa.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
11:43 PM

"القبول المركزي" بـ"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي على رتبة "جندي" لقوات أمن المنشآت

شددت على الحضور في الوقت المحدد لموقع المقابلة لكل طالب والتقيد بالإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي"، مشددة على الحضور في الوقت المحدد لموقع المقابلة لكل طالب، كما هو موضح في الرسالة النصية مع إحضار المستندات المطلوبة.

وأوضحت الإدارة أن المستندات المطلوبة هي: نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه"أبشر ـ التوظيف"، وأصل بطاقة الهوية الوطنية، وصورتان منها، وأصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وأصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة منها، وإشعار درجة اختبار القياس، وأربع صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة مقاس 4*6 مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور، وملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

وشددت على التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية ولبس الكمام والتباعد وفق الإجراءات الطبية، والالتزام بالحضور بالزي الرياضي، مع الاهتمام بالمظهر العام، والتقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ، إضافة إلى منع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل، كما يمنع اصطحاب المرافقين.

ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول من خلال زيارة الرابط: jobs.sa.

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