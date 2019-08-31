"برق" تصل لمنطقة عسير.. و"السعودية للكهرباء": لا حاجة لمراجعتنا من المشتركين الجدد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء إطلاق خدمة "برق" في منطقة عسير لإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد خلال 9 أيام فقط.

وبيّنت "السعودية للكهرباء" أن المشتركين الجدد في منطقة عسير ليسوا في حاجة إلى مراجعة مكاتب الشركة لإيصال الخدمة الكهربائية ابتداء من اليوم؛ وذلك بعد أن تم الربط مع بوابة بلدي "balady.gov.sa" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضافت: "يتم إرسال بيانات رخصة البناء آليًّا إلينا، وبعد إشعار بدء البناء من خلال بوابة "بلدي" تقوم الشركة بدورها بتوصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد دون الحاجة إلى مراجعة الشركة. وتركيب العداد وإطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة يتمان بعد إشعار التشطيبات من خلال بوابة "بلدي"، وتسديد رسوم الإيصال".

وكانت الشركة قد أطلقت الخدمة خلال شهر مايو الماضي، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال "تيسير"، وبدأت تطبيقها في الرياض وحائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية على التوالي، فيما سيتم تطبيقها تباعًا في مدن ومحافظات السعودية المختلفة بهدف اختصار الإجراءات.