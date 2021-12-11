"قُبلة على الجبهة ووسامان وقلادة".. شاهد 10 صور ودية تلخِّص جولة ولي العهد الخليجية الناجحة

اختتم ولي العهد جولته الخليجية الناجحة بمغادرة المحطة الأخيرة في الكويت، التي جاءت بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزًا لروابط الأُخوَّة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس.



وحملت الزيارات التي بدأت بسلطنة عُمان، وانتهت في الكويت، مرورًا بالإمارات، وقطر، والبحرين، الكثير من المشاهد الودية، والصور الأخوية بين الأمير محمد بن سلمان وإخوانه قادة الدول الخليجية، وعكست متانة وقوة العلاقات بين القيادات والشعوب الخليجية.



وترصد "سبق" في هذا التقرير أبرز 10 صور من جولة ولي العهد بعدسة المصوِّر الملكي بندر الجلعود.





1- السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان يستقبل ولي العهد بالترحاب لدى وصوله العاصمة مسقط







2- سلطان عُمان يقدم للأمير محمد بن سلمان وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى اعتزازاً بالروابط الأخوية والعلاقات الممتازة والتعاون البناء







3- ولي العهد يتناول قهوة الضيافة مع الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله العاصمة الإماراتية أبو ظبي







4- الأمير محمد بن سلمان يتسلم وسام زايد من الدرجة الأولى من ولي عهد أبو ظبي







5- الشيخ تميم بن حمد يحتفي بقدوم الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله العاصمة القطرية الدوحة







6- بعيداً عن البروتوكولات والرسميات.. ولي العهد وأمير قطر وجولة بالسيارة







7- ولي العهد يضع قبلة على جبهة ملك البحرين في مشهد ودي لدى وصوله العاصمة البحرينية المنامة







8- الأمير محمد بن سلمان وحديث باسم مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة







9- البسمة تطغى على استقبال ولي عهد الكويت للأمير محمد بن سلمان لدى وصوله الكويت







10- أمير الكويت الشيخ نواف الصباح يقدم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان قلادة مبارك الكبير تقديراً له











