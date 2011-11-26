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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء"

في نسخته السادسة والعشرين.. على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية

نیابةً عن خادم الحرمين الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل السباق الحادي والثلاثين للنادي في میدان الملك عبدالعزیز للفروسیة بالجنادرية مساء غدٍ الجمعة؛ لتسليم كأس الأمیر محمد بن سعود الكبیر المعروف بـ"كأس الوفاء" في نسخته السادسة والعشرين، والتي أقرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- منذ عام 1416هـ على ميدان الملز.

ورفع رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به القيادة. وأعرب عن سعادته بتشريف ومشاركة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للوسط الفروسي هذه المناسبة الغالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين بالسباق.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر أن النادي، وبتوجيه من رئيس مجلس الإدارة، اتخذ كل الترتيبات اللازمة والإجراءات الاحترازية لإقامة وإنجاح الحفل.

وينطلق سباق "الوفاء" في الشوط العاشر من الحفل على مسافة ألفي متر، والمخصص للإنتاج المحلي لجمیع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر أربع سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ریال. وحقق الكأس في العام الماضي الجواد "الجامي" لإسطبل الأمر فیصل بن خالد بن عبدالعزیز وتدريب عبدالله بن مشرف وبقيادة الخيال "يوسف الحصين"، في زمن قدره "دقيقتان و5 ثوان و 97 جزءاً من الثانية".

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء"
سبق

نیابةً عن خادم الحرمين الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل السباق الحادي والثلاثين للنادي في میدان الملك عبدالعزیز للفروسیة بالجنادرية مساء غدٍ الجمعة؛ لتسليم كأس الأمیر محمد بن سعود الكبیر المعروف بـ"كأس الوفاء" في نسخته السادسة والعشرين، والتي أقرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- منذ عام 1416هـ على ميدان الملز.

ورفع رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به القيادة. وأعرب عن سعادته بتشريف ومشاركة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للوسط الفروسي هذه المناسبة الغالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين بالسباق.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر أن النادي، وبتوجيه من رئيس مجلس الإدارة، اتخذ كل الترتيبات اللازمة والإجراءات الاحترازية لإقامة وإنجاح الحفل.

وينطلق سباق "الوفاء" في الشوط العاشر من الحفل على مسافة ألفي متر، والمخصص للإنتاج المحلي لجمیع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر أربع سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ریال. وحقق الكأس في العام الماضي الجواد "الجامي" لإسطبل الأمر فیصل بن خالد بن عبدالعزیز وتدريب عبدالله بن مشرف وبقيادة الخيال "يوسف الحصين"، في زمن قدره "دقيقتان و5 ثوان و 97 جزءاً من الثانية".

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
02:20 PM

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء"

في نسخته السادسة والعشرين.. على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نیابةً عن خادم الحرمين الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل السباق الحادي والثلاثين للنادي في میدان الملك عبدالعزیز للفروسیة بالجنادرية مساء غدٍ الجمعة؛ لتسليم كأس الأمیر محمد بن سعود الكبیر المعروف بـ"كأس الوفاء" في نسخته السادسة والعشرين، والتي أقرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- منذ عام 1416هـ على ميدان الملز.

ورفع رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به القيادة. وأعرب عن سعادته بتشريف ومشاركة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للوسط الفروسي هذه المناسبة الغالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين بالسباق.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر أن النادي، وبتوجيه من رئيس مجلس الإدارة، اتخذ كل الترتيبات اللازمة والإجراءات الاحترازية لإقامة وإنجاح الحفل.

وينطلق سباق "الوفاء" في الشوط العاشر من الحفل على مسافة ألفي متر، والمخصص للإنتاج المحلي لجمیع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر أربع سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ریال. وحقق الكأس في العام الماضي الجواد "الجامي" لإسطبل الأمر فیصل بن خالد بن عبدالعزیز وتدريب عبدالله بن مشرف وبقيادة الخيال "يوسف الحصين"، في زمن قدره "دقيقتان و5 ثوان و 97 جزءاً من الثانية".

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