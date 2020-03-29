"الهلال" يقترب من "ماوريسيو جونيور" بتوصية من مدربه "رازفان"

كشفت تقارير صحفية يونانية، النقاب عن رغبة المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، في ضم لاعب الوسط البرازيلي ماوريسيو جونيو، اللاعب الحالي في صفوف باوك اليوناني.



وينتهي عقد اللاعب مع فريقه اليوناني في يونيو من العام الجاري؛ حيث سبق له اللعب تحت قيادة رازفان لوتشيسكو عندما كان يتولى مهمة باوك اليوناني.



اللاعب يبلغ من العمر 31 عامًا، وهو لاعب وسط مدافع، كان قد انتقل إلى باوك من زينت الروسي في صيف عام 2017، علمًا بأنه سبق له اللعب مع المنتخب البرازيلي في مراحل الناشئين.



وسبق لجونيور أنْ لعب في صفوف فريقي كورينثيانز وفلومينينسي البرازيليين، وتيريك جروزني الروسي. وقالت الصحف اليونانية: إن اللاعب متحمس لخوض تجربة احترافية جديدة تحت قيادة مدربه السابق.