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"الصمعاني" يلتقي نظيره المغربي على هامش مؤتمر مراكش للعدالة

ناقشا سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل المغربي محمد بن عبدالقادر؛ على هامش مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الثاني، الذي جاء تحت عنوان العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات.

وناقش الصمعاني؛ مع نظيره المغربي، عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي.

يُذكر أن مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الثاني الذي انطلق أمس، يبحث على مدار يومين، بحضور 800 مشارك، العلاقة بين العدالة وتنمية الاستثمار، ودور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وزير العدل مؤتمر مراكش الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصمعاني" يلتقي نظيره المغربي على هامش مؤتمر مراكش للعدالة
سبق

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل المغربي محمد بن عبدالقادر؛ على هامش مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الثاني، الذي جاء تحت عنوان العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات.

وناقش الصمعاني؛ مع نظيره المغربي، عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي.

يُذكر أن مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الثاني الذي انطلق أمس، يبحث على مدار يومين، بحضور 800 مشارك، العلاقة بين العدالة وتنمية الاستثمار، ودور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
10:31 AM

"الصمعاني" يلتقي نظيره المغربي على هامش مؤتمر مراكش للعدالة

ناقشا سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل المغربي محمد بن عبدالقادر؛ على هامش مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الثاني، الذي جاء تحت عنوان العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات.

وناقش الصمعاني؛ مع نظيره المغربي، عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي.

يُذكر أن مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الثاني الذي انطلق أمس، يبحث على مدار يومين، بحضور 800 مشارك، العلاقة بين العدالة وتنمية الاستثمار، ودور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.

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