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بعد اكتشاف خلل .."فورد" تسحب أكثر من مليون سيارة من الأسواق

قالت الشركة: ستتم صيانتها في المراكز المعتمدة حول العالم مجانًا

تستعد شركة "فورد" لسحب أكثر من مليون و200 ألف سيارة من الأسواق العالمية، بعد اكتشاف خلل فيها.

وتبعًا لموقع "فيستي" الروسي فإن عملية السحب ستشمل نحو 1.2 مليون سيارة Ford Explorer أطلقت في الولايات المتحدة ما بين عامي 2011 و2017، بعد أن اكتشف الخبراء في تلك السيارات أعطالًا قد تتسبب بوقوع حوادث سير خطيرة.

كما أشار الموقع إلى أن "فورد" ستسحب أكثر من 28 ألف سيارة Explorer طرحت في كندا في الفترة المذكورة، وكذلك بعض السيارات من هذا الطراز طرحت في المكسيك.

وألمحت فورد إلى أنها ستقوم بسحب نحو 140 ألفًا من سياراتها المطروحة التي تنتمي إلى عدة طرازات أخرى، كانت قد طرحت في بعض أسواق العالم، بسبب أعطال فنية أخرى أقل خطورة، وأن السيارات التي ستسحب من الأسواق ستتم صيانتها في مراكز فورد المعتمدة حول العالم مجانًا.

وتجدر الإشارة إلى أن "فورد" كانت قد سحبت عام 2018 نحو 1.5 مليون سيارة من المناطق المذكورة سابقًا، بعد اكتشاف خلل في محركات تلك السيارات، وفي مارس من العام نفسه سحبت نحو 1.4 مليون سيارة من الأسواق بسبب مشاكل في أحزمة الأمان.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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بعد اكتشاف خلل .."فورد" تسحب أكثر من مليون سيارة من الأسواق
سبق

تستعد شركة "فورد" لسحب أكثر من مليون و200 ألف سيارة من الأسواق العالمية، بعد اكتشاف خلل فيها.

وتبعًا لموقع "فيستي" الروسي فإن عملية السحب ستشمل نحو 1.2 مليون سيارة Ford Explorer أطلقت في الولايات المتحدة ما بين عامي 2011 و2017، بعد أن اكتشف الخبراء في تلك السيارات أعطالًا قد تتسبب بوقوع حوادث سير خطيرة.

كما أشار الموقع إلى أن "فورد" ستسحب أكثر من 28 ألف سيارة Explorer طرحت في كندا في الفترة المذكورة، وكذلك بعض السيارات من هذا الطراز طرحت في المكسيك.

وألمحت فورد إلى أنها ستقوم بسحب نحو 140 ألفًا من سياراتها المطروحة التي تنتمي إلى عدة طرازات أخرى، كانت قد طرحت في بعض أسواق العالم، بسبب أعطال فنية أخرى أقل خطورة، وأن السيارات التي ستسحب من الأسواق ستتم صيانتها في مراكز فورد المعتمدة حول العالم مجانًا.

وتجدر الإشارة إلى أن "فورد" كانت قد سحبت عام 2018 نحو 1.5 مليون سيارة من المناطق المذكورة سابقًا، بعد اكتشاف خلل في محركات تلك السيارات، وفي مارس من العام نفسه سحبت نحو 1.4 مليون سيارة من الأسواق بسبب مشاكل في أحزمة الأمان.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:59 AM

بعد اكتشاف خلل .."فورد" تسحب أكثر من مليون سيارة من الأسواق

قالت الشركة: ستتم صيانتها في المراكز المعتمدة حول العالم مجانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد شركة "فورد" لسحب أكثر من مليون و200 ألف سيارة من الأسواق العالمية، بعد اكتشاف خلل فيها.

وتبعًا لموقع "فيستي" الروسي فإن عملية السحب ستشمل نحو 1.2 مليون سيارة Ford Explorer أطلقت في الولايات المتحدة ما بين عامي 2011 و2017، بعد أن اكتشف الخبراء في تلك السيارات أعطالًا قد تتسبب بوقوع حوادث سير خطيرة.

كما أشار الموقع إلى أن "فورد" ستسحب أكثر من 28 ألف سيارة Explorer طرحت في كندا في الفترة المذكورة، وكذلك بعض السيارات من هذا الطراز طرحت في المكسيك.

وألمحت فورد إلى أنها ستقوم بسحب نحو 140 ألفًا من سياراتها المطروحة التي تنتمي إلى عدة طرازات أخرى، كانت قد طرحت في بعض أسواق العالم، بسبب أعطال فنية أخرى أقل خطورة، وأن السيارات التي ستسحب من الأسواق ستتم صيانتها في مراكز فورد المعتمدة حول العالم مجانًا.

وتجدر الإشارة إلى أن "فورد" كانت قد سحبت عام 2018 نحو 1.5 مليون سيارة من المناطق المذكورة سابقًا، بعد اكتشاف خلل في محركات تلك السيارات، وفي مارس من العام نفسه سحبت نحو 1.4 مليون سيارة من الأسواق بسبب مشاكل في أحزمة الأمان.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,737
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,553
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,468
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,396

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