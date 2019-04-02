النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قناصة الجيش اليمني تفتك بـ3 قيادات حوثية على خطوط مواجهات الضالع

مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا بقصف مدفعي

قتل اليوم (الثلاثاء) ثلاثة قيادات من ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قناصة قوات الجيش الوطني نجحت في قتل ثلاثة قيادات حوثية في منطقة مريس بمديرية قعطبة، عند خطوط المواجهات الأمامية، أثناء قيامهم بعملية استطلاع غربي المنطقة.

في السياق ذاته، قُتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني شمالي المحافظة.

ووفقًا لـ"سبتمبر نت" دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في القطاعين الغربي والشمالي لجبهة حمك، بمنطقة العود.

وبيّن الموقع أن المواجهات أسفرت عن مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة عشرات آخرين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قناصة الجيش اليمني تفتك بـ3 قيادات حوثية على خطوط مواجهات الضالع
سبق

قتل اليوم (الثلاثاء) ثلاثة قيادات من ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قناصة قوات الجيش الوطني نجحت في قتل ثلاثة قيادات حوثية في منطقة مريس بمديرية قعطبة، عند خطوط المواجهات الأمامية، أثناء قيامهم بعملية استطلاع غربي المنطقة.

في السياق ذاته، قُتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني شمالي المحافظة.

ووفقًا لـ"سبتمبر نت" دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في القطاعين الغربي والشمالي لجبهة حمك، بمنطقة العود.

وبيّن الموقع أن المواجهات أسفرت عن مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة عشرات آخرين.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:27 PM

قناصة الجيش اليمني تفتك بـ3 قيادات حوثية على خطوط مواجهات الضالع

مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا بقصف مدفعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,398

قتل اليوم (الثلاثاء) ثلاثة قيادات من ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قناصة قوات الجيش الوطني نجحت في قتل ثلاثة قيادات حوثية في منطقة مريس بمديرية قعطبة، عند خطوط المواجهات الأمامية، أثناء قيامهم بعملية استطلاع غربي المنطقة.

في السياق ذاته، قُتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني شمالي المحافظة.

ووفقًا لـ"سبتمبر نت" دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في القطاعين الغربي والشمالي لجبهة حمك، بمنطقة العود.

وبيّن الموقع أن المواجهات أسفرت عن مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة عشرات آخرين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,057
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,320
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,104
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,973

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة