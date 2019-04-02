قناصة الجيش اليمني تفتك بـ3 قيادات حوثية على خطوط مواجهات الضالع

مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا بقصف مدفعي

قتل اليوم (الثلاثاء) ثلاثة قيادات من ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قناصة قوات الجيش الوطني نجحت في قتل ثلاثة قيادات حوثية في منطقة مريس بمديرية قعطبة، عند خطوط المواجهات الأمامية، أثناء قيامهم بعملية استطلاع غربي المنطقة.

في السياق ذاته، قُتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني شمالي المحافظة.

ووفقًا لـ"سبتمبر نت" دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في القطاعين الغربي والشمالي لجبهة حمك، بمنطقة العود.

وبيّن الموقع أن المواجهات أسفرت عن مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة عشرات آخرين.

