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"القرني" مستشارًا إداريًّا بوزارة الحرس الوطني

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بترقية جابر بن علي القرني إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة، في وزارة الحرس الوطني.

وعبر "القرني" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولوزير الحرس الأمير عبد الله بن بندر، سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

صحيفة "سبق" تهنئ جابر القرني بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 15، متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.

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"القرني" مستشارًا إداريًّا بوزارة الحرس الوطني
سبق

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بترقية جابر بن علي القرني إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة، في وزارة الحرس الوطني.

وعبر "القرني" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولوزير الحرس الأمير عبد الله بن بندر، سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

صحيفة "سبق" تهنئ جابر القرني بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 15، متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
05:59 PM

"القرني" مستشارًا إداريًّا بوزارة الحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مجلس الوزراء قرارًا بترقية جابر بن علي القرني إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة، في وزارة الحرس الوطني.

وعبر "القرني" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولوزير الحرس الأمير عبد الله بن بندر، سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

صحيفة "سبق" تهنئ جابر القرني بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 15، متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.

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