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"نادك" تتبرع بجزء من مبيعاتها في رمضان لأيتام "إنسان"

لدعم الجمعية وتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين منها

أطلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" مبادرة إنسانية بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت عنوان #نادك_الخير ؛ حيث تتبرع من خلالها بخمسين هللة من كل عبوة من الأحجام العائلية للحليب واللبن، لصالح مستفيدي جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام بالرياض.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية التي تواكب رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور القطاع الخاص لخدمة المجتمع.

وتأتي مبادرة #نادك_الخير انعكاسًا لاتفاقية تفاهم وقعتها الشركة مؤخرًا مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"؛ للمساهمة في دعم الجمعية، وتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين من خدماتها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير التدريب للأيتام والأرامل من قبل فرق متخصصة لتطوير مهاراتهم وتهيئتهم مهنياً لسوق العمل، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الكوادر المؤهلة من الأيتام والأرامل ليكونوا جزءاً من الموارد البشرية في "نادك".

وتضمنت الاتفاقية دعم مشاريع جمعية "إنسان" كالسلة الرمضانية والمساهمة في دعم برامجها وأنشطتها الترفيهية التي تقدمها لأبنائها، وتعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع نحو هذه الفئة الغالية من خلال حملات توعوية، وتنظيم فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال والأمهات من مستفيدي الجمعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نادك" تتبرع بجزء من مبيعاتها في رمضان لأيتام "إنسان"
سبق

أطلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" مبادرة إنسانية بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت عنوان #نادك_الخير ؛ حيث تتبرع من خلالها بخمسين هللة من كل عبوة من الأحجام العائلية للحليب واللبن، لصالح مستفيدي جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام بالرياض.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية التي تواكب رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور القطاع الخاص لخدمة المجتمع.

وتأتي مبادرة #نادك_الخير انعكاسًا لاتفاقية تفاهم وقعتها الشركة مؤخرًا مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"؛ للمساهمة في دعم الجمعية، وتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين من خدماتها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير التدريب للأيتام والأرامل من قبل فرق متخصصة لتطوير مهاراتهم وتهيئتهم مهنياً لسوق العمل، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الكوادر المؤهلة من الأيتام والأرامل ليكونوا جزءاً من الموارد البشرية في "نادك".

وتضمنت الاتفاقية دعم مشاريع جمعية "إنسان" كالسلة الرمضانية والمساهمة في دعم برامجها وأنشطتها الترفيهية التي تقدمها لأبنائها، وتعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع نحو هذه الفئة الغالية من خلال حملات توعوية، وتنظيم فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال والأمهات من مستفيدي الجمعية.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
12:07 PM

"نادك" تتبرع بجزء من مبيعاتها في رمضان لأيتام "إنسان"

لدعم الجمعية وتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" مبادرة إنسانية بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت عنوان #نادك_الخير ؛ حيث تتبرع من خلالها بخمسين هللة من كل عبوة من الأحجام العائلية للحليب واللبن، لصالح مستفيدي جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام بالرياض.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية التي تواكب رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور القطاع الخاص لخدمة المجتمع.

وتأتي مبادرة #نادك_الخير انعكاسًا لاتفاقية تفاهم وقعتها الشركة مؤخرًا مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"؛ للمساهمة في دعم الجمعية، وتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين من خدماتها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير التدريب للأيتام والأرامل من قبل فرق متخصصة لتطوير مهاراتهم وتهيئتهم مهنياً لسوق العمل، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الكوادر المؤهلة من الأيتام والأرامل ليكونوا جزءاً من الموارد البشرية في "نادك".

وتضمنت الاتفاقية دعم مشاريع جمعية "إنسان" كالسلة الرمضانية والمساهمة في دعم برامجها وأنشطتها الترفيهية التي تقدمها لأبنائها، وتعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع نحو هذه الفئة الغالية من خلال حملات توعوية، وتنظيم فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال والأمهات من مستفيدي الجمعية.

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