النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد.. ابتداء من اليوم

يبدأ اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؛ وذلك بعد اعتماده مسبقًا؛ إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه، وحوكمة العلاقة بين كافة أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.

وأوضح البرنامج -الذي نُقلت مهام الإشراف عليه إلى الهيئة العامة للعقار- في بيان صحافي اليوم، أن نظام "ملاك" الجديد الصادر في شهر رجب 1441هـ، أصبح ساريًا الآن، ويتيح عددًا من المزايا والخدمات، تشمل تمكين الملاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية؛ مما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.

كما تشمل خدمات النظام الجديد، إلزام الملاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك 3 أشخاص فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على الملاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، والإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، وإمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وأرشفة العقود وتوثيقها، وإمكانية التفاوض الإلكتروني، وخيارات السداد المتعددة، وتزويد المستفيدين بقائمة للشركات المصنفة والمعتمدة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما اعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي "الاسترشادي" لجمعية الملاك وجمعية المجمع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده في جمعية الملاك حسب الأنظمة والتعليمات.

يُذكر أن نظام "ملاك" الجديد، يتيح فرص عمل مستحدثة في السوق العقاري، مثل (مديري عقارات)، ويؤكد أهمية دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة؛ كما يسهم في دعم المنظومة العقارية عبر رفع مستوى الشفافية بين الملاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته، والتسجيل في "ملاك" عبر الموقع الإلكترونيhttps://mullak.housing.gov.sa /.

نظام ملاك الهيئة العامة للعقار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد.. ابتداء من اليوم
سبق

يبدأ اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؛ وذلك بعد اعتماده مسبقًا؛ إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه، وحوكمة العلاقة بين كافة أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.

وأوضح البرنامج -الذي نُقلت مهام الإشراف عليه إلى الهيئة العامة للعقار- في بيان صحافي اليوم، أن نظام "ملاك" الجديد الصادر في شهر رجب 1441هـ، أصبح ساريًا الآن، ويتيح عددًا من المزايا والخدمات، تشمل تمكين الملاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية؛ مما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.

كما تشمل خدمات النظام الجديد، إلزام الملاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك 3 أشخاص فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على الملاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، والإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، وإمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وأرشفة العقود وتوثيقها، وإمكانية التفاوض الإلكتروني، وخيارات السداد المتعددة، وتزويد المستفيدين بقائمة للشركات المصنفة والمعتمدة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما اعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي "الاسترشادي" لجمعية الملاك وجمعية المجمع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده في جمعية الملاك حسب الأنظمة والتعليمات.

يُذكر أن نظام "ملاك" الجديد، يتيح فرص عمل مستحدثة في السوق العقاري، مثل (مديري عقارات)، ويؤكد أهمية دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة؛ كما يسهم في دعم المنظومة العقارية عبر رفع مستوى الشفافية بين الملاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته، والتسجيل في "ملاك" عبر الموقع الإلكترونيhttps://mullak.housing.gov.sa /.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:29 PM

تفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد.. ابتداء من اليوم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
823

يبدأ اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؛ وذلك بعد اعتماده مسبقًا؛ إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه، وحوكمة العلاقة بين كافة أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.

وأوضح البرنامج -الذي نُقلت مهام الإشراف عليه إلى الهيئة العامة للعقار- في بيان صحافي اليوم، أن نظام "ملاك" الجديد الصادر في شهر رجب 1441هـ، أصبح ساريًا الآن، ويتيح عددًا من المزايا والخدمات، تشمل تمكين الملاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية؛ مما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.

كما تشمل خدمات النظام الجديد، إلزام الملاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك 3 أشخاص فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على الملاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، والإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، وإمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وأرشفة العقود وتوثيقها، وإمكانية التفاوض الإلكتروني، وخيارات السداد المتعددة، وتزويد المستفيدين بقائمة للشركات المصنفة والمعتمدة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما اعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي "الاسترشادي" لجمعية الملاك وجمعية المجمع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده في جمعية الملاك حسب الأنظمة والتعليمات.

يُذكر أن نظام "ملاك" الجديد، يتيح فرص عمل مستحدثة في السوق العقاري، مثل (مديري عقارات)، ويؤكد أهمية دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة؛ كما يسهم في دعم المنظومة العقارية عبر رفع مستوى الشفافية بين الملاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته، والتسجيل في "ملاك" عبر الموقع الإلكترونيhttps://mullak.housing.gov.sa /.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,780
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,362
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,400

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة