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جازان.. أسرة مواطن تناشد إخلاءه لمستشفى متقدم في تخصصات القلب

يعاني من تحويل صمام القلب للضخ بطريقة معكوسة

ناشدت أسرة المواطن يحيى العقيبي الجهات العليا إخلاءه نظرًا لما يعانيه مع حالته الصحية التي يعاني منها على إثر تحويل صمام القلب للضخ بطريقة معكوسة ما أدى إلى إدخال مريضهم إلى العناية المركزة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان.

وأشارت الأسرة إلى أن حالة والدهم تتطلب التدخل الجراحي في القلب وفق ما تم إبلاغهم به، مشيرين إلى حاجة إجرائها العاجلة بالمدن الطبية المتقدمة أو قبول حالته بمدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة.

ويعاني المريض يحيى عقيبي منذ مدة من حالته المرضية، ويرقد حاليًا في مستشفى الامير محمد بن ناصر بمنطقة جازان، وناشدت أسرته قبول حالته للإخلاء، ولمن يرغب في التواصل معهم عبر الحوال: 0555090313

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جازان.. أسرة مواطن تناشد إخلاءه لمستشفى متقدم في تخصصات القلب
سبق

ناشدت أسرة المواطن يحيى العقيبي الجهات العليا إخلاءه نظرًا لما يعانيه مع حالته الصحية التي يعاني منها على إثر تحويل صمام القلب للضخ بطريقة معكوسة ما أدى إلى إدخال مريضهم إلى العناية المركزة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان.

وأشارت الأسرة إلى أن حالة والدهم تتطلب التدخل الجراحي في القلب وفق ما تم إبلاغهم به، مشيرين إلى حاجة إجرائها العاجلة بالمدن الطبية المتقدمة أو قبول حالته بمدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة.

ويعاني المريض يحيى عقيبي منذ مدة من حالته المرضية، ويرقد حاليًا في مستشفى الامير محمد بن ناصر بمنطقة جازان، وناشدت أسرته قبول حالته للإخلاء، ولمن يرغب في التواصل معهم عبر الحوال: 0555090313

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
04:22 PM

جازان.. أسرة مواطن تناشد إخلاءه لمستشفى متقدم في تخصصات القلب

يعاني من تحويل صمام القلب للضخ بطريقة معكوسة

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محمد المواسي - جازان
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1,040

ناشدت أسرة المواطن يحيى العقيبي الجهات العليا إخلاءه نظرًا لما يعانيه مع حالته الصحية التي يعاني منها على إثر تحويل صمام القلب للضخ بطريقة معكوسة ما أدى إلى إدخال مريضهم إلى العناية المركزة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان.

وأشارت الأسرة إلى أن حالة والدهم تتطلب التدخل الجراحي في القلب وفق ما تم إبلاغهم به، مشيرين إلى حاجة إجرائها العاجلة بالمدن الطبية المتقدمة أو قبول حالته بمدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة.

ويعاني المريض يحيى عقيبي منذ مدة من حالته المرضية، ويرقد حاليًا في مستشفى الامير محمد بن ناصر بمنطقة جازان، وناشدت أسرته قبول حالته للإخلاء، ولمن يرغب في التواصل معهم عبر الحوال: 0555090313

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