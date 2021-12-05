كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الآخر، حيث حققت مع 657 شخصاً وأوقفت 250 من عدة جهات، شملت وزارات: الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية.

رشوة واستغلال نفوذ وتزوير.. "نزاهة" تعلن إيقاف 250 موظفاً بوزارات عدة بينها "الدفاع والداخلية" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-05 كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الآخر، حيث حققت مع 657 شخصاً وأوقفت 250 من عدة جهات، شملت وزارات: الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية. وقالت الهيئة إن أبرز الجرائم تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 10:22 AM

اخر تعديل 05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 02:41 PM

رشوة واستغلال نفوذ وتزوير.. "نزاهة" تعلن إيقاف 250 موظفاً بوزارات عدة بينها "الدفاع والداخلية" الهيئة كشفت عن التحقيق مع 657 شخصاً خلال شهر ربيع الآخر.. "التعليم والصحة والعدل والبلديات"





A A A





35 مشاركة

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الآخر، حيث حققت مع 657 شخصاً وأوقفت 250 من عدة جهات، شملت وزارات: الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية.

وقالت الهيئة إن أبرز الجرائم تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.