النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تشهّر بشركة خزنت سلعاً غذائية منتهية الصلاحية وتلاعبت بتاريخ إنتاجها

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة الرياض والمدير المسؤول من جنسية باكستانية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتاريخ صلاحية المنتجات المعروضة، حيث تشمل المنتجات نشأ البودرة والسكر، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة؛ بالنظر لما قد تشكله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المنشأة مع فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سنة ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تشهّر بشركة خزنت سلعاً غذائية منتهية الصلاحية وتلاعبت بتاريخ إنتاجها
سبق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة الرياض والمدير المسؤول من جنسية باكستانية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتاريخ صلاحية المنتجات المعروضة، حيث تشمل المنتجات نشأ البودرة والسكر، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة؛ بالنظر لما قد تشكله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المنشأة مع فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سنة ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:19 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:40 PM

"التجارة" تشهّر بشركة خزنت سلعاً غذائية منتهية الصلاحية وتلاعبت بتاريخ إنتاجها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,082

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة الرياض والمدير المسؤول من جنسية باكستانية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتاريخ صلاحية المنتجات المعروضة، حيث تشمل المنتجات نشأ البودرة والسكر، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة؛ بالنظر لما قد تشكله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المنشأة مع فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سنة ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,410
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,156
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,718

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة