"التجارة" تشهّر بشركة خزنت سلعاً غذائية منتهية الصلاحية وتلاعبت بتاريخ إنتاجها

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة الرياض والمدير المسؤول من جنسية باكستانية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتاريخ صلاحية المنتجات المعروضة، حيث تشمل المنتجات نشأ البودرة والسكر، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة؛ بالنظر لما قد تشكله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المنشأة مع فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سنة ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.