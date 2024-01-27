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أمانة الشرقية تطرح فرصة استثمارية "الإعلانات على الحافلات وسيارات الأجرة"

امتدادًا لجهودها المبذولة في اتجاه تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات

طرحت أمانة المنطقة الشرقية فرصة الإعلانات الاستثمارية على الحافلات وسيارات الأجرة، أول فرص مخطط الإعلانات الاستثمارية، التي تدعم المدن الذكية.

وتسهم الإعلانات في إيجاد قيمة مضافة للمنطقة، وإضفاء بُعد جمالي عليها، من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمتها في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحوّل الرقمي وتطبيق مفهوم المدن الذكية، وتنمية موارد المدن بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

وأوضح أمين الشرقية رئيس لجنة الاستثمار المهندس فهد الجبير، أن مخطط الإعلانات يأتي امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وقال: المخطط تضمَّن تفعيل وسائل إعلانية جديدة، مثل الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة.

وأضاف "الجبير": المخطط الإعلاني راعى المحافظة على الهوية العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية تضفي بُعدًا جماليًّا للمدينة وتسهم بتحسين المشهد الحضري، إضافة إلى تحديد العدد المناسب والتوزيع المناسب للوحات الإعلانية، والتقنيات التفاعلية بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المنطقة، بالإضافة إلى اعتماد منطقتين رقميتين؛ لتعزيز مفهوم المدن الذكية وتكوين قواعد بيانات ضخمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تطرح فرصة استثمارية "الإعلانات على الحافلات وسيارات الأجرة"
سبق

طرحت أمانة المنطقة الشرقية فرصة الإعلانات الاستثمارية على الحافلات وسيارات الأجرة، أول فرص مخطط الإعلانات الاستثمارية، التي تدعم المدن الذكية.

وتسهم الإعلانات في إيجاد قيمة مضافة للمنطقة، وإضفاء بُعد جمالي عليها، من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمتها في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحوّل الرقمي وتطبيق مفهوم المدن الذكية، وتنمية موارد المدن بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

وأوضح أمين الشرقية رئيس لجنة الاستثمار المهندس فهد الجبير، أن مخطط الإعلانات يأتي امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وقال: المخطط تضمَّن تفعيل وسائل إعلانية جديدة، مثل الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة.

وأضاف "الجبير": المخطط الإعلاني راعى المحافظة على الهوية العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية تضفي بُعدًا جماليًّا للمدينة وتسهم بتحسين المشهد الحضري، إضافة إلى تحديد العدد المناسب والتوزيع المناسب للوحات الإعلانية، والتقنيات التفاعلية بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المنطقة، بالإضافة إلى اعتماد منطقتين رقميتين؛ لتعزيز مفهوم المدن الذكية وتكوين قواعد بيانات ضخمة.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
12:59 PM

أمانة الشرقية تطرح فرصة استثمارية "الإعلانات على الحافلات وسيارات الأجرة"

امتدادًا لجهودها المبذولة في اتجاه تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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طرحت أمانة المنطقة الشرقية فرصة الإعلانات الاستثمارية على الحافلات وسيارات الأجرة، أول فرص مخطط الإعلانات الاستثمارية، التي تدعم المدن الذكية.

وتسهم الإعلانات في إيجاد قيمة مضافة للمنطقة، وإضفاء بُعد جمالي عليها، من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمتها في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحوّل الرقمي وتطبيق مفهوم المدن الذكية، وتنمية موارد المدن بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

وأوضح أمين الشرقية رئيس لجنة الاستثمار المهندس فهد الجبير، أن مخطط الإعلانات يأتي امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وقال: المخطط تضمَّن تفعيل وسائل إعلانية جديدة، مثل الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة.

وأضاف "الجبير": المخطط الإعلاني راعى المحافظة على الهوية العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية تضفي بُعدًا جماليًّا للمدينة وتسهم بتحسين المشهد الحضري، إضافة إلى تحديد العدد المناسب والتوزيع المناسب للوحات الإعلانية، والتقنيات التفاعلية بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المنطقة، بالإضافة إلى اعتماد منطقتين رقميتين؛ لتعزيز مفهوم المدن الذكية وتكوين قواعد بيانات ضخمة.

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