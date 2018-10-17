النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سكان "أم الجود" بمكة يخشون استخدام المصاعد بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

أكدوا أنه تم تسجيل عدة حالات احتجاز.. وطالبوا الشركة بسرعة إصلاح الخلل

اشتكى عدد من سكان حي "أم الجود" الغربي بمكة المكرمة، الواقع على امتداد مخطط الزايدي، من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، دون معرفة الأسباب.

وفي التفاصيل: قال نواف الصبحي أحد سكان الحي: "نعاني من انقطاعات الكهرباء بشكل متكرر؛ ما تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال".

وأشار "الصبحي" إلى أن الأهالي يخشون استخدام المصاعد، بسبب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، لافتاً إلى أنه تم تسجيل عدّة حالات احتجاز داخل المصاعد بسبب انقطاع التيار.

وطالب المسؤولين في شركة الكهرباء، بضرورة الوقوف على الحي وإصلاح الخلل، على وجه السرعة.

انقطاع الكهرباء أم الجود مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
سكان "أم الجود" بمكة يخشون استخدام المصاعد بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء
سبق

اشتكى عدد من سكان حي "أم الجود" الغربي بمكة المكرمة، الواقع على امتداد مخطط الزايدي، من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، دون معرفة الأسباب.

وفي التفاصيل: قال نواف الصبحي أحد سكان الحي: "نعاني من انقطاعات الكهرباء بشكل متكرر؛ ما تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال".

وأشار "الصبحي" إلى أن الأهالي يخشون استخدام المصاعد، بسبب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، لافتاً إلى أنه تم تسجيل عدّة حالات احتجاز داخل المصاعد بسبب انقطاع التيار.

وطالب المسؤولين في شركة الكهرباء، بضرورة الوقوف على الحي وإصلاح الخلل، على وجه السرعة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
09:32 PM

سكان "أم الجود" بمكة يخشون استخدام المصاعد بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

أكدوا أنه تم تسجيل عدة حالات احتجاز.. وطالبوا الشركة بسرعة إصلاح الخلل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
68

اشتكى عدد من سكان حي "أم الجود" الغربي بمكة المكرمة، الواقع على امتداد مخطط الزايدي، من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، دون معرفة الأسباب.

وفي التفاصيل: قال نواف الصبحي أحد سكان الحي: "نعاني من انقطاعات الكهرباء بشكل متكرر؛ ما تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال".

وأشار "الصبحي" إلى أن الأهالي يخشون استخدام المصاعد، بسبب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، لافتاً إلى أنه تم تسجيل عدّة حالات احتجاز داخل المصاعد بسبب انقطاع التيار.

وطالب المسؤولين في شركة الكهرباء، بضرورة الوقوف على الحي وإصلاح الخلل، على وجه السرعة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,264
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,892
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,986
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,747

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة