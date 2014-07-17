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مصرع زوجَيْن سعوديَّيْن وطفلهما من جراء حادث مروري مروِّع بجورجيا

ابنتهما أُصيبت بإصابة حرجة.. والابن الأصغر كان ينتظر عودتهم

لقي مواطن سعودي وزوجته وطفلهما مصرعهما، فيما أُصيبت طفلتهما بإصابات مؤثرة، من جراء حادث مروري مأساوي، وقع على طريق كوبوليتي بمدخل مدينة باتومي بدولة جورجيا، كان عبارة عن تصادم شنيع لمجموعة من المركبات، إحداها انتهكت قواعد السلامة المرورية. وخلّف الحادث 16 إصابة.

وترقد الطفلة المصابة، وعمرها 5 سنوات، الآن في العناية الحرجة بأحد مستشفيات باتومي، وكانت قد أُجريت لها عملية، وما زالت تحت الملاحظة، فيما يتوقع أن يتم إخلاؤها طبيًّا للمملكة. كما كان شقيقها أصلاً قد نُقل للمستشفى على قيد الحياة، ولكنه توفي متأثرًا بالإصابات الخطرة التي لحقته. في حين كان ينتظر عودتهم الابن الثالث، وعمره 3 سنوات، الذي تركوه عند أسرتهم في السعودية.

وكانت إحدى الصحف بجورجيا قد تفاعلت مع الحادث، ونقلت خبرًا عنه، وأكدت أن شقيق المواطن المتوفى بالحادث كان قد وصل جورجيا لإنهاء إجراءات تسلُّم جثامين شقيقه وزوجته وابنهما، كذلك العمل على نقل الطفلة المنومة بالمستشفى بعد التنسيق مع سفارة السعودية بجورجيا.

ويتابع عبدالله المطيري، سفير خادم الحرمين الشريفين في جورجيا، الحادث، وتحديدًا الوفيات التي نتجت منه؛ باعتبارهم مواطنين سعوديين، وإنهاء إجراءات تسلُّم الجثامين الثلاث، ونقلها للمملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفاعل مع الحادث عبر هاشتاق، وقُدِّمت لأسرة وذوي المتوفين الكثير من تغريدات التعازي والمواساة، سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع زوجَيْن سعوديَّيْن وطفلهما من جراء حادث مروري مروِّع بجورجيا
سبق

لقي مواطن سعودي وزوجته وطفلهما مصرعهما، فيما أُصيبت طفلتهما بإصابات مؤثرة، من جراء حادث مروري مأساوي، وقع على طريق كوبوليتي بمدخل مدينة باتومي بدولة جورجيا، كان عبارة عن تصادم شنيع لمجموعة من المركبات، إحداها انتهكت قواعد السلامة المرورية. وخلّف الحادث 16 إصابة.

وترقد الطفلة المصابة، وعمرها 5 سنوات، الآن في العناية الحرجة بأحد مستشفيات باتومي، وكانت قد أُجريت لها عملية، وما زالت تحت الملاحظة، فيما يتوقع أن يتم إخلاؤها طبيًّا للمملكة. كما كان شقيقها أصلاً قد نُقل للمستشفى على قيد الحياة، ولكنه توفي متأثرًا بالإصابات الخطرة التي لحقته. في حين كان ينتظر عودتهم الابن الثالث، وعمره 3 سنوات، الذي تركوه عند أسرتهم في السعودية.

وكانت إحدى الصحف بجورجيا قد تفاعلت مع الحادث، ونقلت خبرًا عنه، وأكدت أن شقيق المواطن المتوفى بالحادث كان قد وصل جورجيا لإنهاء إجراءات تسلُّم جثامين شقيقه وزوجته وابنهما، كذلك العمل على نقل الطفلة المنومة بالمستشفى بعد التنسيق مع سفارة السعودية بجورجيا.

ويتابع عبدالله المطيري، سفير خادم الحرمين الشريفين في جورجيا، الحادث، وتحديدًا الوفيات التي نتجت منه؛ باعتبارهم مواطنين سعوديين، وإنهاء إجراءات تسلُّم الجثامين الثلاث، ونقلها للمملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفاعل مع الحادث عبر هاشتاق، وقُدِّمت لأسرة وذوي المتوفين الكثير من تغريدات التعازي والمواساة، سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته.


17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
02:06 AM

مصرع زوجَيْن سعوديَّيْن وطفلهما من جراء حادث مروري مروِّع بجورجيا

ابنتهما أُصيبت بإصابة حرجة.. والابن الأصغر كان ينتظر عودتهم

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فهد العتيبي - الطائف
3
8,296

لقي مواطن سعودي وزوجته وطفلهما مصرعهما، فيما أُصيبت طفلتهما بإصابات مؤثرة، من جراء حادث مروري مأساوي، وقع على طريق كوبوليتي بمدخل مدينة باتومي بدولة جورجيا، كان عبارة عن تصادم شنيع لمجموعة من المركبات، إحداها انتهكت قواعد السلامة المرورية. وخلّف الحادث 16 إصابة.

وترقد الطفلة المصابة، وعمرها 5 سنوات، الآن في العناية الحرجة بأحد مستشفيات باتومي، وكانت قد أُجريت لها عملية، وما زالت تحت الملاحظة، فيما يتوقع أن يتم إخلاؤها طبيًّا للمملكة. كما كان شقيقها أصلاً قد نُقل للمستشفى على قيد الحياة، ولكنه توفي متأثرًا بالإصابات الخطرة التي لحقته. في حين كان ينتظر عودتهم الابن الثالث، وعمره 3 سنوات، الذي تركوه عند أسرتهم في السعودية.

وكانت إحدى الصحف بجورجيا قد تفاعلت مع الحادث، ونقلت خبرًا عنه، وأكدت أن شقيق المواطن المتوفى بالحادث كان قد وصل جورجيا لإنهاء إجراءات تسلُّم جثامين شقيقه وزوجته وابنهما، كذلك العمل على نقل الطفلة المنومة بالمستشفى بعد التنسيق مع سفارة السعودية بجورجيا.

ويتابع عبدالله المطيري، سفير خادم الحرمين الشريفين في جورجيا، الحادث، وتحديدًا الوفيات التي نتجت منه؛ باعتبارهم مواطنين سعوديين، وإنهاء إجراءات تسلُّم الجثامين الثلاث، ونقلها للمملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفاعل مع الحادث عبر هاشتاق، وقُدِّمت لأسرة وذوي المتوفين الكثير من تغريدات التعازي والمواساة، سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته.


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