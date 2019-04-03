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مستشفى القوات المسلحة بنجران يعقد مؤتمر "الجودة وسلامة المرضى"

بحضور ما يقارب 300 ممارس صحي

عقد مستشفى القوات المسلحة بنجران مؤتمر الجودة وسلامة المرضى 2019 تحت شعار (معًا من أجل سلامة الــمــرضــى) على مدى يومين خلال الفــتـرة من 27 – 28 رجب 1440هـ ، وبلغ عدد المشاركين والحضور ما يقارب 300 ممارس صحي.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة والتي تتناول سلامة المرضى والبرامج المعتمدة في ذلك وطرق تقليل الأخطاء في المؤسسات الطبية وأهمية التوثيق الطبي ونظام تقارير الحوادث الوطني والعديد من المحاور الأخرى وذلك من خلال نخبة من المتحدثين من الاستشاريين والمتخصصين في مجال الجودة والذي ينظمه المركز السعودي لسلامة المرضى والذي يشارك لأول مرة في منطقة نجران وعدد من المتحدثين من منسوبي المستشفى.

وقال مدير مستشفى القوات المسلحة بنجران العميد الطبيب سعد بن صالح الغامدي إن المستشفى حريص على عقد مؤتمر الجودة حيث ينظمه للمرة الثانية ويأتي ذلك لتأكيد تركيز الخدمات الطبية للقوات المسلحة على أهمية الجودة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمريض. وأضاف الطبيب الغامدي أن رسالة المستشفى تركز على هذا الجانب وتهتم به ليكون أسلوبًا نقدم من خلاله أفضل الخدمات الطبية والصحية.

وأوضح المساعد للشؤون الأكاديمية والتدريب النقيب هادي آل منصور أن المؤتمر قد تم اعتماده من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 17 ساعة تعليم طبي مستمر.

.

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مستشفى القوات المسلحة بنجران يعقد مؤتمر "الجودة وسلامة المرضى"
سبق

عقد مستشفى القوات المسلحة بنجران مؤتمر الجودة وسلامة المرضى 2019 تحت شعار (معًا من أجل سلامة الــمــرضــى) على مدى يومين خلال الفــتـرة من 27 – 28 رجب 1440هـ ، وبلغ عدد المشاركين والحضور ما يقارب 300 ممارس صحي.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة والتي تتناول سلامة المرضى والبرامج المعتمدة في ذلك وطرق تقليل الأخطاء في المؤسسات الطبية وأهمية التوثيق الطبي ونظام تقارير الحوادث الوطني والعديد من المحاور الأخرى وذلك من خلال نخبة من المتحدثين من الاستشاريين والمتخصصين في مجال الجودة والذي ينظمه المركز السعودي لسلامة المرضى والذي يشارك لأول مرة في منطقة نجران وعدد من المتحدثين من منسوبي المستشفى.

وقال مدير مستشفى القوات المسلحة بنجران العميد الطبيب سعد بن صالح الغامدي إن المستشفى حريص على عقد مؤتمر الجودة حيث ينظمه للمرة الثانية ويأتي ذلك لتأكيد تركيز الخدمات الطبية للقوات المسلحة على أهمية الجودة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمريض. وأضاف الطبيب الغامدي أن رسالة المستشفى تركز على هذا الجانب وتهتم به ليكون أسلوبًا نقدم من خلاله أفضل الخدمات الطبية والصحية.

وأوضح المساعد للشؤون الأكاديمية والتدريب النقيب هادي آل منصور أن المؤتمر قد تم اعتماده من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 17 ساعة تعليم طبي مستمر.

.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
10:23 PM

مستشفى القوات المسلحة بنجران يعقد مؤتمر "الجودة وسلامة المرضى"

بحضور ما يقارب 300 ممارس صحي

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علي حفول - نجران
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عقد مستشفى القوات المسلحة بنجران مؤتمر الجودة وسلامة المرضى 2019 تحت شعار (معًا من أجل سلامة الــمــرضــى) على مدى يومين خلال الفــتـرة من 27 – 28 رجب 1440هـ ، وبلغ عدد المشاركين والحضور ما يقارب 300 ممارس صحي.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة والتي تتناول سلامة المرضى والبرامج المعتمدة في ذلك وطرق تقليل الأخطاء في المؤسسات الطبية وأهمية التوثيق الطبي ونظام تقارير الحوادث الوطني والعديد من المحاور الأخرى وذلك من خلال نخبة من المتحدثين من الاستشاريين والمتخصصين في مجال الجودة والذي ينظمه المركز السعودي لسلامة المرضى والذي يشارك لأول مرة في منطقة نجران وعدد من المتحدثين من منسوبي المستشفى.

وقال مدير مستشفى القوات المسلحة بنجران العميد الطبيب سعد بن صالح الغامدي إن المستشفى حريص على عقد مؤتمر الجودة حيث ينظمه للمرة الثانية ويأتي ذلك لتأكيد تركيز الخدمات الطبية للقوات المسلحة على أهمية الجودة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمريض. وأضاف الطبيب الغامدي أن رسالة المستشفى تركز على هذا الجانب وتهتم به ليكون أسلوبًا نقدم من خلاله أفضل الخدمات الطبية والصحية.

وأوضح المساعد للشؤون الأكاديمية والتدريب النقيب هادي آل منصور أن المؤتمر قد تم اعتماده من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 17 ساعة تعليم طبي مستمر.

.

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