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وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت

"هنري" أكد أنه لم يُطلب منه تغيير "البيطار"

أعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري اليوم السبت وقوفه بجانب القاضي طارق بيطار الذي يتولى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وقال "خوري": "إن القاضي يحق له استدعاء من يريد"، وفقَا لتلفزيون "الجديد".

وبعد يومين من وقوع أعمال عنف، أسفرت عن سقوط سبعة قتلى، مع تجمع حشد للاحتجاج ضد "بيطار"، أكد "خوري" أنه لم يطلب منه اقتراح اسم قاضٍ آخر لتولي التحقيق.

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وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت
سبق

أعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري اليوم السبت وقوفه بجانب القاضي طارق بيطار الذي يتولى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وقال "خوري": "إن القاضي يحق له استدعاء من يريد"، وفقَا لتلفزيون "الجديد".

وبعد يومين من وقوع أعمال عنف، أسفرت عن سقوط سبعة قتلى، مع تجمع حشد للاحتجاج ضد "بيطار"، أكد "خوري" أنه لم يطلب منه اقتراح اسم قاضٍ آخر لتولي التحقيق.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
08:57 PM

وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت

"هنري" أكد أنه لم يُطلب منه تغيير "البيطار"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري اليوم السبت وقوفه بجانب القاضي طارق بيطار الذي يتولى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وقال "خوري": "إن القاضي يحق له استدعاء من يريد"، وفقَا لتلفزيون "الجديد".

وبعد يومين من وقوع أعمال عنف، أسفرت عن سقوط سبعة قتلى، مع تجمع حشد للاحتجاج ضد "بيطار"، أكد "خوري" أنه لم يطلب منه اقتراح اسم قاضٍ آخر لتولي التحقيق.

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