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الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في التحيتا خلال هجوم فاشل

أجبر عناصر المليشيا على الفرار

كبدت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال تصديها لهجوم شنّته المليشيا على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر ميداني أن عناصر المليشيا شنوا هجوماً على مناطق جنوب غرب مديرية التحيتا، مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.


وأوضح المصدر أن ألوية العمالقة أفشلت الهجوم وأجبرت العناصر الحوثية على الفرار.

اليمن الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي الإانقلابية مديرية التحيتا الحديدة

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الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في التحيتا خلال هجوم فاشل
سبق

كبدت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال تصديها لهجوم شنّته المليشيا على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر ميداني أن عناصر المليشيا شنوا هجوماً على مناطق جنوب غرب مديرية التحيتا، مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.


وأوضح المصدر أن ألوية العمالقة أفشلت الهجوم وأجبرت العناصر الحوثية على الفرار.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
06:37 PM

الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في التحيتا خلال هجوم فاشل

أجبر عناصر المليشيا على الفرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كبدت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال تصديها لهجوم شنّته المليشيا على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر ميداني أن عناصر المليشيا شنوا هجوماً على مناطق جنوب غرب مديرية التحيتا، مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.


وأوضح المصدر أن ألوية العمالقة أفشلت الهجوم وأجبرت العناصر الحوثية على الفرار.

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