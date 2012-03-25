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"نفع" الخيرية تواصل حملتها للتلقيح ضد كورونا بالتنسيق مع الرعاية المنزلية بوزارة الصحة

اعتمدت رابط التسجيل الإلكتروني للراغبين بالحصول على اللقاح

تواصل جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد ١٩ وذلك بالتعاون مع خدمة الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة، وبدأت الحملة من مقر الجمعية بحي الروابي بجدة، حيث تستهدف خلال الفترة الراهنة قرابة (30) ألفًا لتشمل أسر الأيتام والأرامل والمطلقات وأسر السجناء من مستفيدي خدمات الجمعية وغيرهم، بالإضافة إلى سكان حي الروابي والقائمين على العمل الخيري بالجمعية من العاملين والمتطوعين.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية والمتحدث الرسمي لها عبد الرحمن الجهني، مثمنًا لوزارة الصحة هذه المبادرة التي تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة والخطوات الوقائية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة حفظها الله منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد "الجهني" أن الجمعية مازالت تكثف من جهودها المتواصلة مع حاجة الفئات المتضررة من جائحة كورونا والتي وجهت الجمعية لهم اهتمامها لتشمل الأرامل والمتوقفين عن أعمالهم والأيدي العاملة وسائقي الأجرة وحراس الأمن والأسر المتعففة وأسر السجناء، بالإضافة إلى الفئات التي تعمل الجمعية على خدمتها.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً متزايدًا وفرق عمل تعمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في مرحلتها الأولى، فيما سيتم الرفع من فعالية الحملة حسب التنسيق المستمر مع خدمة الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة لتشمل أكبر عدد ممكن، وأكد في الوقت نفسه أهمية دور الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها حتى اليوم بشأن مواجهة الجائحة.

وفي السياق ذاته، بدأت الجمعية حملتها بتسجيل بيانات المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرابط التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepgWW6NUsdF-2JZxgvDftcRzDt10HXY_fBhPKoygpJCdCTTQ/formResponse

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"نفع" الخيرية تواصل حملتها للتلقيح ضد كورونا بالتنسيق مع الرعاية المنزلية بوزارة الصحة
سبق

تواصل جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد ١٩ وذلك بالتعاون مع خدمة الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة، وبدأت الحملة من مقر الجمعية بحي الروابي بجدة، حيث تستهدف خلال الفترة الراهنة قرابة (30) ألفًا لتشمل أسر الأيتام والأرامل والمطلقات وأسر السجناء من مستفيدي خدمات الجمعية وغيرهم، بالإضافة إلى سكان حي الروابي والقائمين على العمل الخيري بالجمعية من العاملين والمتطوعين.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية والمتحدث الرسمي لها عبد الرحمن الجهني، مثمنًا لوزارة الصحة هذه المبادرة التي تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة والخطوات الوقائية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة حفظها الله منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد "الجهني" أن الجمعية مازالت تكثف من جهودها المتواصلة مع حاجة الفئات المتضررة من جائحة كورونا والتي وجهت الجمعية لهم اهتمامها لتشمل الأرامل والمتوقفين عن أعمالهم والأيدي العاملة وسائقي الأجرة وحراس الأمن والأسر المتعففة وأسر السجناء، بالإضافة إلى الفئات التي تعمل الجمعية على خدمتها.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً متزايدًا وفرق عمل تعمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في مرحلتها الأولى، فيما سيتم الرفع من فعالية الحملة حسب التنسيق المستمر مع خدمة الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة لتشمل أكبر عدد ممكن، وأكد في الوقت نفسه أهمية دور الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها حتى اليوم بشأن مواجهة الجائحة.

وفي السياق ذاته، بدأت الجمعية حملتها بتسجيل بيانات المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرابط التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepgWW6NUsdF-2JZxgvDftcRzDt10HXY_fBhPKoygpJCdCTTQ/formResponse

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
09:50 PM

"نفع" الخيرية تواصل حملتها للتلقيح ضد كورونا بالتنسيق مع الرعاية المنزلية بوزارة الصحة

اعتمدت رابط التسجيل الإلكتروني للراغبين بالحصول على اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تواصل جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد ١٩ وذلك بالتعاون مع خدمة الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة، وبدأت الحملة من مقر الجمعية بحي الروابي بجدة، حيث تستهدف خلال الفترة الراهنة قرابة (30) ألفًا لتشمل أسر الأيتام والأرامل والمطلقات وأسر السجناء من مستفيدي خدمات الجمعية وغيرهم، بالإضافة إلى سكان حي الروابي والقائمين على العمل الخيري بالجمعية من العاملين والمتطوعين.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية والمتحدث الرسمي لها عبد الرحمن الجهني، مثمنًا لوزارة الصحة هذه المبادرة التي تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة والخطوات الوقائية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة حفظها الله منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد "الجهني" أن الجمعية مازالت تكثف من جهودها المتواصلة مع حاجة الفئات المتضررة من جائحة كورونا والتي وجهت الجمعية لهم اهتمامها لتشمل الأرامل والمتوقفين عن أعمالهم والأيدي العاملة وسائقي الأجرة وحراس الأمن والأسر المتعففة وأسر السجناء، بالإضافة إلى الفئات التي تعمل الجمعية على خدمتها.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً متزايدًا وفرق عمل تعمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في مرحلتها الأولى، فيما سيتم الرفع من فعالية الحملة حسب التنسيق المستمر مع خدمة الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة لتشمل أكبر عدد ممكن، وأكد في الوقت نفسه أهمية دور الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها حتى اليوم بشأن مواجهة الجائحة.

وفي السياق ذاته، بدأت الجمعية حملتها بتسجيل بيانات المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرابط التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepgWW6NUsdF-2JZxgvDftcRzDt10HXY_fBhPKoygpJCdCTTQ/formResponse

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