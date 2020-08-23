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"السديري" نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة

بأمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

بأمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

"السديري" نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم ‏أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

وفيما يأتي نص الأمرَيْن الملكيَّيْن:

الرقم: أ / 2

التاريخ: 4 / 1 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (388) بتاريخ 5 / 7 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 169) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ، أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.

ثانيًا: يُعيَّن معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 3

التاريخ: 4 / 1 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 259) بتاريخ 16 / 7 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه.

ثانيًا: يُعيَّن الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أمر ملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم ‏أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

وفيما يأتي نص الأمرَيْن الملكيَّيْن:

الرقم: أ / 2

التاريخ: 4 / 1 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (388) بتاريخ 5 / 7 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 169) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ، أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.

ثانيًا: يُعيَّن معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 3

التاريخ: 4 / 1 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 259) بتاريخ 16 / 7 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه.

ثانيًا: يُعيَّن الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
09:37 PM
اخر تعديل
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
10:26 PM

بأمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

"السديري" نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
19,511

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم ‏أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

وفيما يأتي نص الأمرَيْن الملكيَّيْن:

الرقم: أ / 2

التاريخ: 4 / 1 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (388) بتاريخ 5 / 7 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 169) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ، أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.

ثانيًا: يُعيَّن معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 3

التاريخ: 4 / 1 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 259) بتاريخ 16 / 7 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه.

ثانيًا: يُعيَّن الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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