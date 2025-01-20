أمانة عسير تواصل أعمال المرحلة الرابعة في إزالة المباني المتداخلة بوادي المنسك

إنفاذًا لتوجيهات تركي بن طلال.. وضمن حملة إنهاء التعديات على الأودية

أزالت أمانة منطقة عسير أمس الأحد نحو 952 م2 من التعديات الواقعة في وادي المنسك بمدينة أبها، وأبعدت جميع ما يتعارض مع الوادي.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة، الدكتور محمد العاوي، أن الأمانة واصلت أعمال إزالة التعديات على وادي المنسك بدءًا من يوم أمس في المواقع الحرجة ضمن أعمال الإزالة التي تقوم بها الأمانة للمرحلة الرابعة بهدف توسعة مجاري السيول، وإنشاء العبارات لدرء مخاطر السيول.

ويأتي هذا إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي؛ حرصًا على استكمال المشاريع الجاري تنفيذها بعد أن قامت فرق الرقابة الفنية بدورها بإزالة المباني المتداخلة مع الوادي.

من جهته أشار مدير الرقابة الفنية المهندس، محمد الخيري، بأن حملة إزالة التعديات على الأودية مستمرة، خصوصًا وأنها تشكل خطراً على الممتلكات وحياة المواطنين .

وأبان أنه تم تشكيل فرق عمل لتواصل أعمال الإزالة للمباني المتداخلة مع وادي المنسك ضمن مرحلته الرابعة، والتي تعتبر منطقة حرجة جداً في أوقات الأمطار، وتدفق السيول، مشيراً إلى أنه تم وضع خارطة طريق لتحرير المساحة المتبقية للوادي المنسك.