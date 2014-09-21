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"تقني مكة" يعلن بدء التسجيل في مبادرة العطاء التدريبي احتفاءً باليوم الوطني

تستهدف توفير أكثر من 15 ألف مقعد مجاني بمشاركة 38 منشأة تدريبية أهلية

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني 91 مبادرة "العطاء التدريبي" والتي تقدم من خلالها أكثر من 15000 مقعد تدريبي مجاني لجميع شرائح المجتمع للاستفادة من الدورات التطويرية (الحضورية وعن بعد) التي تقدمها منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة، فيما رفعت الإدارة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله بهذه الذكرى المجيدة.

وأكد فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أن الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني هو إيمان بما يقدمه الوطن الغالي وقيادته الرشيدة للإنسان على هذه الأرض المباركة، وإذكاء لمعاني الولاء وقيم الانتماء، مشيرًا إلى جاهزية منشآت التدريب التقني بمحافظات المنطقة للاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا تحت شعار "هي لنا دار" والتي تستعرض سيرة المجد ومسيرة التاريخ التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه مرورًا بأبنائه الملوك الكرام البررة، وصولاً لهذا العصر المجيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز --حفظه الله.

وأشار "كدسة" إلى أن مبادرة العطاء التدريبي هي إحدى المبادرات الوطنية التي تبنتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق توجيهات معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد.

وثمّن "كدسة" جهود منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة وعددها 38 جهة مشاركة في تنفيذ هذه المبادرة لنحقق بذلك أحد أهم مضامين الرؤية 2030 التي تدعو إلى التعاون والتنسيق لدعم تنمية المجتمع من خلال تقديم البرامج التدريبية والتطويرية في المجالات المختلفة من خلال رابط التسجيل على الدورات التدريبية المجانية في تلك الجهات:

https://www.tvtcmakkah.org/trininggate

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"تقني مكة" يعلن بدء التسجيل في مبادرة العطاء التدريبي احتفاءً باليوم الوطني
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني 91 مبادرة "العطاء التدريبي" والتي تقدم من خلالها أكثر من 15000 مقعد تدريبي مجاني لجميع شرائح المجتمع للاستفادة من الدورات التطويرية (الحضورية وعن بعد) التي تقدمها منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة، فيما رفعت الإدارة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله بهذه الذكرى المجيدة.

وأكد فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أن الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني هو إيمان بما يقدمه الوطن الغالي وقيادته الرشيدة للإنسان على هذه الأرض المباركة، وإذكاء لمعاني الولاء وقيم الانتماء، مشيرًا إلى جاهزية منشآت التدريب التقني بمحافظات المنطقة للاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا تحت شعار "هي لنا دار" والتي تستعرض سيرة المجد ومسيرة التاريخ التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه مرورًا بأبنائه الملوك الكرام البررة، وصولاً لهذا العصر المجيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز --حفظه الله.

وأشار "كدسة" إلى أن مبادرة العطاء التدريبي هي إحدى المبادرات الوطنية التي تبنتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق توجيهات معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد.

وثمّن "كدسة" جهود منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة وعددها 38 جهة مشاركة في تنفيذ هذه المبادرة لنحقق بذلك أحد أهم مضامين الرؤية 2030 التي تدعو إلى التعاون والتنسيق لدعم تنمية المجتمع من خلال تقديم البرامج التدريبية والتطويرية في المجالات المختلفة من خلال رابط التسجيل على الدورات التدريبية المجانية في تلك الجهات:

https://www.tvtcmakkah.org/trininggate

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
10:03 PM

"تقني مكة" يعلن بدء التسجيل في مبادرة العطاء التدريبي احتفاءً باليوم الوطني

تستهدف توفير أكثر من 15 ألف مقعد مجاني بمشاركة 38 منشأة تدريبية أهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني 91 مبادرة "العطاء التدريبي" والتي تقدم من خلالها أكثر من 15000 مقعد تدريبي مجاني لجميع شرائح المجتمع للاستفادة من الدورات التطويرية (الحضورية وعن بعد) التي تقدمها منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة، فيما رفعت الإدارة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله بهذه الذكرى المجيدة.

وأكد فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أن الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني هو إيمان بما يقدمه الوطن الغالي وقيادته الرشيدة للإنسان على هذه الأرض المباركة، وإذكاء لمعاني الولاء وقيم الانتماء، مشيرًا إلى جاهزية منشآت التدريب التقني بمحافظات المنطقة للاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا تحت شعار "هي لنا دار" والتي تستعرض سيرة المجد ومسيرة التاريخ التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه مرورًا بأبنائه الملوك الكرام البررة، وصولاً لهذا العصر المجيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز --حفظه الله.

وأشار "كدسة" إلى أن مبادرة العطاء التدريبي هي إحدى المبادرات الوطنية التي تبنتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق توجيهات معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد.

وثمّن "كدسة" جهود منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة وعددها 38 جهة مشاركة في تنفيذ هذه المبادرة لنحقق بذلك أحد أهم مضامين الرؤية 2030 التي تدعو إلى التعاون والتنسيق لدعم تنمية المجتمع من خلال تقديم البرامج التدريبية والتطويرية في المجالات المختلفة من خلال رابط التسجيل على الدورات التدريبية المجانية في تلك الجهات:

https://www.tvtcmakkah.org/trininggate

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