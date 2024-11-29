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أمير تبوك يستقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان ويتعرف على إنجازاتها

نوه بجهود الهيئة وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال يرافقه عضوا مجلس حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل والدكتورة نورة بنت مزيد العمرو.

وقدم نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إيجازاً عن أعمال الهيئة، مثمناً ما يلقاه فرع الهيئة في المنطقة من دعم واهتمام من سموه والتفاعل والتعاون من الإدارات التي تتم زياراتها، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير العمل وتوطيد العلاقات مع الجهات الحكومية وإمارات المناطق.

ونوه أمير منطقة تبوك بجهود هيئة حقوق الإنسان، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية، مؤكداً سموه على ما تحظى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله -.

حضر اللقاء مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة عبدالرحيم العطوي.

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أمير تبوك يستقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان ويتعرف على إنجازاتها
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال يرافقه عضوا مجلس حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل والدكتورة نورة بنت مزيد العمرو.

وقدم نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إيجازاً عن أعمال الهيئة، مثمناً ما يلقاه فرع الهيئة في المنطقة من دعم واهتمام من سموه والتفاعل والتعاون من الإدارات التي تتم زياراتها، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير العمل وتوطيد العلاقات مع الجهات الحكومية وإمارات المناطق.

ونوه أمير منطقة تبوك بجهود هيئة حقوق الإنسان، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية، مؤكداً سموه على ما تحظى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله -.

حضر اللقاء مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة عبدالرحيم العطوي.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:56 PM

أمير تبوك يستقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان ويتعرف على إنجازاتها

نوه بجهود الهيئة وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال يرافقه عضوا مجلس حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل والدكتورة نورة بنت مزيد العمرو.

وقدم نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إيجازاً عن أعمال الهيئة، مثمناً ما يلقاه فرع الهيئة في المنطقة من دعم واهتمام من سموه والتفاعل والتعاون من الإدارات التي تتم زياراتها، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير العمل وتوطيد العلاقات مع الجهات الحكومية وإمارات المناطق.

ونوه أمير منطقة تبوك بجهود هيئة حقوق الإنسان، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية، مؤكداً سموه على ما تحظى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله -.

حضر اللقاء مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة عبدالرحيم العطوي.

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