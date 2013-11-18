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أمير الرياض بالنيابة يرعى انطلاق معرض الرياض للسيارات

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم انطلاق معرض الرياض للسيارات في نسخته الثانية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ثم قام سموه بجولة على المعرض الذي يستمر عشرة أيام حتى 28 نوفمبر الجاري.
ويقدم المعرض فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، إلى جانب تخصيص جناح تراثي يضم مجموعةً تزيد عن 150 سيارةً من السيارات الكلاسيكية والملكية.
كما يشهد المعرض مشاركة رسمية لـ 18 مصنعًا للسيارات النادرة والرياضية، وإقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات "سلفرستون" البريطانية.
وينظم معرض الرياض للسيارات مهرجان "فيراري سكودريا" العالمي الذي يقام يومي 26-27 نوفمبر الجاري، إضافةً إلى حضور سائقين لفريق فيراري فورميلا1 لإقامة عروض يومية حية للزوار.
يذكر أن المعرض يجمع نوادر سيارات العالم ويعد أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط، وسط مشاركة شركات عالمية من صناع السيارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض بالنيابة يرعى انطلاق معرض الرياض للسيارات
سبق

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم انطلاق معرض الرياض للسيارات في نسخته الثانية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ثم قام سموه بجولة على المعرض الذي يستمر عشرة أيام حتى 28 نوفمبر الجاري.
ويقدم المعرض فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، إلى جانب تخصيص جناح تراثي يضم مجموعةً تزيد عن 150 سيارةً من السيارات الكلاسيكية والملكية.
كما يشهد المعرض مشاركة رسمية لـ 18 مصنعًا للسيارات النادرة والرياضية، وإقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات "سلفرستون" البريطانية.
وينظم معرض الرياض للسيارات مهرجان "فيراري سكودريا" العالمي الذي يقام يومي 26-27 نوفمبر الجاري، إضافةً إلى حضور سائقين لفريق فيراري فورميلا1 لإقامة عروض يومية حية للزوار.
يذكر أن المعرض يجمع نوادر سيارات العالم ويعد أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط، وسط مشاركة شركات عالمية من صناع السيارات.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
07:59 PM

أمير الرياض بالنيابة يرعى انطلاق معرض الرياض للسيارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم انطلاق معرض الرياض للسيارات في نسخته الثانية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ثم قام سموه بجولة على المعرض الذي يستمر عشرة أيام حتى 28 نوفمبر الجاري.
ويقدم المعرض فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، إلى جانب تخصيص جناح تراثي يضم مجموعةً تزيد عن 150 سيارةً من السيارات الكلاسيكية والملكية.
كما يشهد المعرض مشاركة رسمية لـ 18 مصنعًا للسيارات النادرة والرياضية، وإقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات "سلفرستون" البريطانية.
وينظم معرض الرياض للسيارات مهرجان "فيراري سكودريا" العالمي الذي يقام يومي 26-27 نوفمبر الجاري، إضافةً إلى حضور سائقين لفريق فيراري فورميلا1 لإقامة عروض يومية حية للزوار.
يذكر أن المعرض يجمع نوادر سيارات العالم ويعد أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط، وسط مشاركة شركات عالمية من صناع السيارات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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