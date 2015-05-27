عقاب مروع لمسؤول فاشل.. شاهد ما فعله به سكان مدينة مكسيكية

بعدما أراد أن يترشح من جديد لمنصب العمدة

لا يحب المواطنون المسؤول الفاشل، ويتمنون ابتعاده عن منصبه وعن العمل العام، لكن في هذه المدينة المكسيكية قرر مسؤول فاشل أن يترشح من جديد لمنصب عمدة المدينة، فقرر السكان معاقبته حتى لا يفكر بالترشح.

وحسب موقع "روسيا اليوم": شهدت مدينة سان كريستوبال بولاية تشيباس في المكسيك، هجوم مواطنين على أحد المرشحين لمنصب حاكم المدينة مساء الأحد؛ حيث أقاموا محاكاة تمثيلية لإعدامه وطالبوا بفدية للإفراج عنه.

وبحسب صحيفة "ميكسيكو نيوز ديلي" المكسيكية: فقد أظهر مقطع فيديو سكاناً محليين يعتدون على خوان سلفادور كاماتشو، الممثل السابق لولاية تشياباس الجنوبية، والمرشح الحالي لمنصب الحاكم لمدينة سان كريستوبال، كما قاموا بلف حبل المشنقة حول رقبته واحتجازه كرهينة لثماني ساعات متواصلة، قبل أن يطلقوا سراحه.

وقال أحد السكان: إنهم سئموا من عدم الوفاء بوعوده السابقة لسكان المدينة في حملته الانتخابية؛ لذلك قرروا نصب كمين له في مدينة يانوس، وتلقينه درساً قاسياً.

ويعرض مقطع الفيديو بعض الذين هجموا على الزعيم السياسي وهم يرمونه بألفاظ بذيئة، في حين حطم آخر نظارته، بينما أجبره آخرون على المشي حافي القدمين إلى شجرة يتدلّى منها حبل للشنق، وصرخ أحد الرجال: "سنخلع ملابسه!".

ووضع حبل المشنقة حول رقبة كاماتشو لفترة وجيزة، والذي بدوره بدا عليه التوتر قبل أن يؤكد لهم على حيازته للمال، ويمكن أن يدفع ما يريدونه لإطلاق سراحه.

ويترشح كاماتشو حاليًّا لمنصب عمدة مدينة سان كريستوبال دي لاس كاساس القريبة.

وألقى الزعيم السياسي، الذي كان والده عمدة سابقاً لمدينة مكسيكو، باللوم في وقت لاحق في احتجازه كرهينة على فشل الحكومة المحلية، وقال: "تشعر مجتمعاتنا في سان كريستوبال بعدم الرضا نتيجة لامبالاة السلطات بأمرهم طيلة سنوات، ونظرتها لهم تاريخياً باعتبارهم مجرد مكاسب انتخابية".