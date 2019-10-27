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"القتل حداً" و75 سنة سجناً لقَتَلة رجل الأمن في واقعة السطو على محل الذهب بضباء

في القضية المعروفة والتي نفّذها جانٍ يرتدي زيّاً نسائيّاً وأطلق النار على المجني عليه

علمت "سبق" أن المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك أصدرت اليوم، حكماً على ستة متهمين بقتل رجل أمن في القضية المعروفة بـ "سطو محل الذهب" بمحافظة ضباء، التي أُصيب فيها مواطنٌ ومقيمٌ؛ حيث قضت المحكمة بالقتل "حد الحرابة" على المتهم الأول، والسجن مدة ٧٥ سنة على المتهمين الخمسة الآخرين؛ لكل شخص ١٥ عاماً ودفع قيمة مسروقات الذهب المقدرة بـ ٨٠٠ ألف ريال.

وكان المجني عليه "قد استُشهد -رحمه الله- متأثراً بإصابته بطلقات نارية عدة، بعد تصديه بكل شجاعة لعملية سطو مسلح على أحد محالِّ الذهب في محافظة ضباء؛ التابعة لمنطقة تبوك، نفّذها جانٍ كان يرتدي زيّاً نسائيّاً حين قام بعملية السطو حاملاً سلاحاً ناريّاً، وحين كُشف أمره وتمّ إبلاغ الشرطة كان الشهيد قريباً من موقع الحادثة فوصل في وقتٍ قصيرٍ جدًّا، وعند وصوله أطلق الجاني الرصاص عليه فأصابه في صدره.

قصاص المحكمة الجزائية بتبوك سطو محل الذهب محافظة ضباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القتل حداً" و75 سنة سجناً لقَتَلة رجل الأمن في واقعة السطو على محل الذهب بضباء
سبق

علمت "سبق" أن المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك أصدرت اليوم، حكماً على ستة متهمين بقتل رجل أمن في القضية المعروفة بـ "سطو محل الذهب" بمحافظة ضباء، التي أُصيب فيها مواطنٌ ومقيمٌ؛ حيث قضت المحكمة بالقتل "حد الحرابة" على المتهم الأول، والسجن مدة ٧٥ سنة على المتهمين الخمسة الآخرين؛ لكل شخص ١٥ عاماً ودفع قيمة مسروقات الذهب المقدرة بـ ٨٠٠ ألف ريال.

وكان المجني عليه "قد استُشهد -رحمه الله- متأثراً بإصابته بطلقات نارية عدة، بعد تصديه بكل شجاعة لعملية سطو مسلح على أحد محالِّ الذهب في محافظة ضباء؛ التابعة لمنطقة تبوك، نفّذها جانٍ كان يرتدي زيّاً نسائيّاً حين قام بعملية السطو حاملاً سلاحاً ناريّاً، وحين كُشف أمره وتمّ إبلاغ الشرطة كان الشهيد قريباً من موقع الحادثة فوصل في وقتٍ قصيرٍ جدًّا، وعند وصوله أطلق الجاني الرصاص عليه فأصابه في صدره.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
01:52 PM
اخر تعديل
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
03:43 PM

"القتل حداً" و75 سنة سجناً لقَتَلة رجل الأمن في واقعة السطو على محل الذهب بضباء

في القضية المعروفة والتي نفّذها جانٍ يرتدي زيّاً نسائيّاً وأطلق النار على المجني عليه

A A A
بدر الجبل - تبوك
22
33,568

علمت "سبق" أن المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك أصدرت اليوم، حكماً على ستة متهمين بقتل رجل أمن في القضية المعروفة بـ "سطو محل الذهب" بمحافظة ضباء، التي أُصيب فيها مواطنٌ ومقيمٌ؛ حيث قضت المحكمة بالقتل "حد الحرابة" على المتهم الأول، والسجن مدة ٧٥ سنة على المتهمين الخمسة الآخرين؛ لكل شخص ١٥ عاماً ودفع قيمة مسروقات الذهب المقدرة بـ ٨٠٠ ألف ريال.

وكان المجني عليه "قد استُشهد -رحمه الله- متأثراً بإصابته بطلقات نارية عدة، بعد تصديه بكل شجاعة لعملية سطو مسلح على أحد محالِّ الذهب في محافظة ضباء؛ التابعة لمنطقة تبوك، نفّذها جانٍ كان يرتدي زيّاً نسائيّاً حين قام بعملية السطو حاملاً سلاحاً ناريّاً، وحين كُشف أمره وتمّ إبلاغ الشرطة كان الشهيد قريباً من موقع الحادثة فوصل في وقتٍ قصيرٍ جدًّا، وعند وصوله أطلق الجاني الرصاص عليه فأصابه في صدره.

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