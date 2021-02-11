النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن 14 عاماً ومصادرة قرابة ١٠ ملايين ريال لتشكيل عصابي حاول تهريب أموال خارج المملكة عبر أحد المطارات

محامية السفارة الأمريكية لـ"سبق": نظام التشريعات المتخصصة يرتقي بخدمات حقوق الإنسان

أكدت أن هذه الإصلاحات ثمرة للمتابعة المباشرة من ولي العهد

قالت محامية السفارة الأمريكية نورة الوندة القحطاني، إن نظام التشريعات المتخصصة، يسهم بمشيئة الله، في تحسين جودة الحياة والارتقاء بخدمات حماية حقوق الإنسان.

وأضافت، أن هذه الإصلاحات هي ثمرة للمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- ويؤكد حرص الدولة الرشيدة الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك، في تصريح خاص لـ"سبق"، بمناسبة إطلاق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤخرًا، عن تطوير

منظومة التشريعات المتخصصة، في إطار رؤية المملكة على استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة.

ورفعت المحامية نورة القحطاني، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على عنايتهما بالبنية التشريعية في المملكة.

وأضافت "القحطاني" أن منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلنها ولي العهد في مجال الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية؛ ستحد من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية، موضحة أن هذه التشريعات ستحقق الأمان القضائي العادل لكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة.

ولفتت إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ثم

إطالة أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سببه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

ولفتت إلى أن نظام التشريعات المتخصصة ستسهم، بمشيئة الله، في تحسين جودة الحياة والارتقاء بخدمات حماية حقوق الإنسان.

ودعت نورة القحطاني، الله -عز وجل- في ختام تصريحها، بأن يوفق القيادة الرشيدة على كل ما تبذل وتقدم تجاه خدمة المكان والإنسان في هذا الوطن العظيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محامية السفارة الأمريكية لـ"سبق": نظام التشريعات المتخصصة يرتقي بخدمات حقوق الإنسان
سبق

قالت محامية السفارة الأمريكية نورة الوندة القحطاني، إن نظام التشريعات المتخصصة، يسهم بمشيئة الله، في تحسين جودة الحياة والارتقاء بخدمات حماية حقوق الإنسان.

وأضافت، أن هذه الإصلاحات هي ثمرة للمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- ويؤكد حرص الدولة الرشيدة الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك، في تصريح خاص لـ"سبق"، بمناسبة إطلاق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤخرًا، عن تطوير

منظومة التشريعات المتخصصة، في إطار رؤية المملكة على استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة.

ورفعت المحامية نورة القحطاني، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على عنايتهما بالبنية التشريعية في المملكة.

وأضافت "القحطاني" أن منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلنها ولي العهد في مجال الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية؛ ستحد من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية، موضحة أن هذه التشريعات ستحقق الأمان القضائي العادل لكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة.

ولفتت إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ثم

إطالة أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سببه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

ولفتت إلى أن نظام التشريعات المتخصصة ستسهم، بمشيئة الله، في تحسين جودة الحياة والارتقاء بخدمات حماية حقوق الإنسان.

ودعت نورة القحطاني، الله -عز وجل- في ختام تصريحها، بأن يوفق القيادة الرشيدة على كل ما تبذل وتقدم تجاه خدمة المكان والإنسان في هذا الوطن العظيم.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
07:07 PM

محامية السفارة الأمريكية لـ"سبق": نظام التشريعات المتخصصة يرتقي بخدمات حقوق الإنسان

أكدت أن هذه الإصلاحات ثمرة للمتابعة المباشرة من ولي العهد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
8
4,687

قالت محامية السفارة الأمريكية نورة الوندة القحطاني، إن نظام التشريعات المتخصصة، يسهم بمشيئة الله، في تحسين جودة الحياة والارتقاء بخدمات حماية حقوق الإنسان.

وأضافت، أن هذه الإصلاحات هي ثمرة للمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- ويؤكد حرص الدولة الرشيدة الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك، في تصريح خاص لـ"سبق"، بمناسبة إطلاق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤخرًا، عن تطوير

منظومة التشريعات المتخصصة، في إطار رؤية المملكة على استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة.

ورفعت المحامية نورة القحطاني، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على عنايتهما بالبنية التشريعية في المملكة.

وأضافت "القحطاني" أن منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلنها ولي العهد في مجال الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية؛ ستحد من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية، موضحة أن هذه التشريعات ستحقق الأمان القضائي العادل لكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة.

ولفتت إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ثم

إطالة أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سببه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

ولفتت إلى أن نظام التشريعات المتخصصة ستسهم، بمشيئة الله، في تحسين جودة الحياة والارتقاء بخدمات حماية حقوق الإنسان.

ودعت نورة القحطاني، الله -عز وجل- في ختام تصريحها، بأن يوفق القيادة الرشيدة على كل ما تبذل وتقدم تجاه خدمة المكان والإنسان في هذا الوطن العظيم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,027
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,460
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,691
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,414

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة