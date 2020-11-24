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السديري: نجاح قمة العشرين أثبت للعالم مكانة المملكة وثقلها على المستويات الإقليمية والدولية

القمة خرجت بنتائج لامست قضايا شعوب العالم رغم الظروف الاستثنائية لـ"كورونا"

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نجاح قمة العشرين (G20) التي ترأستها واستضافتها المملكة.

وقال وكيل الإمارة : ما حققته قمة مجموعة العشرين من نجاحات منقطعة النظير على كل الأصعدة ليس بالأمر المستغرب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، والتي على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي واجهت العالم في ظل جائحة كورونا إلا أن القمة خرجت بنتائج لامست قضايا واهتمامات شعوب العالم فكانت مبعث أمل لمستقبل أفضل.

وأشار معاليه إلى مضامين كلمات خادم الحرمين الشريفين في افتتاح وختام أعمال القمة والتي حملت رؤى واضحة لكل القضايا العالمية، وعنيت باهتمامات شعوب العالم، وشددت على ضرورة التعاون والتنسيق لخلق بيئة ملائمة ذات نظرة مستقبلية لتحقيق النمو والازدهار، فكانت رسائل اطمئنان وباعث أمل لشعوب العالم أجمع.

وأشار الدكتور السديري إلى أن كلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- أكدت عظم الجهود المبذولة من المملكة ودول العشرين في مواجهة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات الحيوية والتي من شأنها إرساء أسس التعافي العالمي.

وأضاف قائلاً: استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين تعد لحظة تاريخية أثبتت مكانة المملكة على كل المستويات الإقليمية والدولية، وما تقوم به في سبيل دعم الجهود الدولية للتقليل من آثار جائحة كورونا اقتصاديًا واجتماعيًا، وسبل دعم الاقتصاد العالمي، والتصدي لتأثيراتها السلبية على الدول النامية. مشيرًا إلى حجم الجهود الكبيرة التي نفذت طوال عام كامل بمتابعة مباشرة ودقيقة من سمو ولي العهد -حفظه الله- وبكفاءات وطنية مؤهلة.

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السديري: نجاح قمة العشرين أثبت للعالم مكانة المملكة وثقلها على المستويات الإقليمية والدولية
سبق

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نجاح قمة العشرين (G20) التي ترأستها واستضافتها المملكة.

وقال وكيل الإمارة : ما حققته قمة مجموعة العشرين من نجاحات منقطعة النظير على كل الأصعدة ليس بالأمر المستغرب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، والتي على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي واجهت العالم في ظل جائحة كورونا إلا أن القمة خرجت بنتائج لامست قضايا واهتمامات شعوب العالم فكانت مبعث أمل لمستقبل أفضل.

وأشار معاليه إلى مضامين كلمات خادم الحرمين الشريفين في افتتاح وختام أعمال القمة والتي حملت رؤى واضحة لكل القضايا العالمية، وعنيت باهتمامات شعوب العالم، وشددت على ضرورة التعاون والتنسيق لخلق بيئة ملائمة ذات نظرة مستقبلية لتحقيق النمو والازدهار، فكانت رسائل اطمئنان وباعث أمل لشعوب العالم أجمع.

وأشار الدكتور السديري إلى أن كلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- أكدت عظم الجهود المبذولة من المملكة ودول العشرين في مواجهة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات الحيوية والتي من شأنها إرساء أسس التعافي العالمي.

وأضاف قائلاً: استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين تعد لحظة تاريخية أثبتت مكانة المملكة على كل المستويات الإقليمية والدولية، وما تقوم به في سبيل دعم الجهود الدولية للتقليل من آثار جائحة كورونا اقتصاديًا واجتماعيًا، وسبل دعم الاقتصاد العالمي، والتصدي لتأثيراتها السلبية على الدول النامية. مشيرًا إلى حجم الجهود الكبيرة التي نفذت طوال عام كامل بمتابعة مباشرة ودقيقة من سمو ولي العهد -حفظه الله- وبكفاءات وطنية مؤهلة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
10:25 PM

السديري: نجاح قمة العشرين أثبت للعالم مكانة المملكة وثقلها على المستويات الإقليمية والدولية

القمة خرجت بنتائج لامست قضايا شعوب العالم رغم الظروف الاستثنائية لـ"كورونا"

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فلاح الجوفان - الرياض
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رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نجاح قمة العشرين (G20) التي ترأستها واستضافتها المملكة.

وقال وكيل الإمارة : ما حققته قمة مجموعة العشرين من نجاحات منقطعة النظير على كل الأصعدة ليس بالأمر المستغرب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، والتي على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي واجهت العالم في ظل جائحة كورونا إلا أن القمة خرجت بنتائج لامست قضايا واهتمامات شعوب العالم فكانت مبعث أمل لمستقبل أفضل.

وأشار معاليه إلى مضامين كلمات خادم الحرمين الشريفين في افتتاح وختام أعمال القمة والتي حملت رؤى واضحة لكل القضايا العالمية، وعنيت باهتمامات شعوب العالم، وشددت على ضرورة التعاون والتنسيق لخلق بيئة ملائمة ذات نظرة مستقبلية لتحقيق النمو والازدهار، فكانت رسائل اطمئنان وباعث أمل لشعوب العالم أجمع.

وأشار الدكتور السديري إلى أن كلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- أكدت عظم الجهود المبذولة من المملكة ودول العشرين في مواجهة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات الحيوية والتي من شأنها إرساء أسس التعافي العالمي.

وأضاف قائلاً: استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين تعد لحظة تاريخية أثبتت مكانة المملكة على كل المستويات الإقليمية والدولية، وما تقوم به في سبيل دعم الجهود الدولية للتقليل من آثار جائحة كورونا اقتصاديًا واجتماعيًا، وسبل دعم الاقتصاد العالمي، والتصدي لتأثيراتها السلبية على الدول النامية. مشيرًا إلى حجم الجهود الكبيرة التي نفذت طوال عام كامل بمتابعة مباشرة ودقيقة من سمو ولي العهد -حفظه الله- وبكفاءات وطنية مؤهلة.

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