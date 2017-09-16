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#الشورى يطالب بسرعة تحديد موقع المفاعل النووي "سمارت"

المجلس وافق اليوم على مشروع نظام "التبرع بالأعضاء البشرية"

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع نظام "التبرع بالأعضاء البشرية".

وفي مستهل جلسته اليوم، طالب #الشورى وزارة الإعلام بمعالجة التداخل في الاختصاصات والمهام فيما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها، بما يحقّق تكاملية العمل، وعدم تعثر المبادرات والمشروعات.

كما طالب بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي؛ للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد فعال، وإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمرين للواقع الإعلامي بوسائله ومنصاته كافة.

وكان مجلس الشورى، قد استأنف اليوم الاثنين، جلساته بعد انتهاء إجازة أعضائه، بعقد جلسته العادية الرابعة والخمسين.

وطالَبَ المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة، بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت)، ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها.

كما طالَبَ مدينة الملك عبدالله، بتضمين تقاريرها السنوية القادمة، نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج، وما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#الشورى يطالب بسرعة تحديد موقع المفاعل النووي "سمارت"
سبق

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع نظام "التبرع بالأعضاء البشرية".

وفي مستهل جلسته اليوم، طالب #الشورى وزارة الإعلام بمعالجة التداخل في الاختصاصات والمهام فيما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها، بما يحقّق تكاملية العمل، وعدم تعثر المبادرات والمشروعات.

كما طالب بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي؛ للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد فعال، وإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمرين للواقع الإعلامي بوسائله ومنصاته كافة.

وكان مجلس الشورى، قد استأنف اليوم الاثنين، جلساته بعد انتهاء إجازة أعضائه، بعقد جلسته العادية الرابعة والخمسين.

وطالَبَ المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة، بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت)، ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها.

كما طالَبَ مدينة الملك عبدالله، بتضمين تقاريرها السنوية القادمة، نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج، وما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
11:19 AM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
04:07 PM

#الشورى يطالب بسرعة تحديد موقع المفاعل النووي "سمارت"

المجلس وافق اليوم على مشروع نظام "التبرع بالأعضاء البشرية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,437

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع نظام "التبرع بالأعضاء البشرية".

وفي مستهل جلسته اليوم، طالب #الشورى وزارة الإعلام بمعالجة التداخل في الاختصاصات والمهام فيما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها، بما يحقّق تكاملية العمل، وعدم تعثر المبادرات والمشروعات.

كما طالب بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي؛ للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد فعال، وإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمرين للواقع الإعلامي بوسائله ومنصاته كافة.

وكان مجلس الشورى، قد استأنف اليوم الاثنين، جلساته بعد انتهاء إجازة أعضائه، بعقد جلسته العادية الرابعة والخمسين.

وطالَبَ المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة، بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت)، ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها.

كما طالَبَ مدينة الملك عبدالله، بتضمين تقاريرها السنوية القادمة، نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج، وما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية.

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