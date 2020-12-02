البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا

البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 6.386.787 والوفيات 173817 شخصًا
سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.
البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-02
سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:29 AM
البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 6.386.787 والوفيات 173817 شخصًا
سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.