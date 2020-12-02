النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية": موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقًا

البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 6.386.787 والوفيات 173817 شخصًا

سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:29 AM

البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 6.386.787 والوفيات 173817 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
102

سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,340
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,713

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة