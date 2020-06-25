النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‫"عون" يحذر من انجرار لبنان إلى أجواء الحرب الأهلية

أشار إلى دعوة لحماية السلم الأهلي

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس)، من أجواء الحرب الأهلية، التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية.

وذكر "عون" خلال اجتماع أنه جرت الدعوة إليه لحماية السلم الأهلي، قبل أن يقاطعه معارضون من بينهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورؤساء وزراء سابقون آخرون، أجمعوا على أن الدعوة إهدار للوقت، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، بين رئيس الوزراء حسان دياب، أن سعر الصرف هو مبعث القلق الوحيد للبنانيين.

وأضاف خلال الاجتماع أن اللبنانيين يريدون أن يسيطر البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ويحافظ على قيمة رواتبهم ومدخراتهم.

ميشال عون لبنان احتجاجات لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
‫"عون" يحذر من انجرار لبنان إلى أجواء الحرب الأهلية
سبق

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس)، من أجواء الحرب الأهلية، التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية.

وذكر "عون" خلال اجتماع أنه جرت الدعوة إليه لحماية السلم الأهلي، قبل أن يقاطعه معارضون من بينهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورؤساء وزراء سابقون آخرون، أجمعوا على أن الدعوة إهدار للوقت، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، بين رئيس الوزراء حسان دياب، أن سعر الصرف هو مبعث القلق الوحيد للبنانيين.

وأضاف خلال الاجتماع أن اللبنانيين يريدون أن يسيطر البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ويحافظ على قيمة رواتبهم ومدخراتهم.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
02:40 PM

‫"عون" يحذر من انجرار لبنان إلى أجواء الحرب الأهلية

أشار إلى دعوة لحماية السلم الأهلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
537

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس)، من أجواء الحرب الأهلية، التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية.

وذكر "عون" خلال اجتماع أنه جرت الدعوة إليه لحماية السلم الأهلي، قبل أن يقاطعه معارضون من بينهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورؤساء وزراء سابقون آخرون، أجمعوا على أن الدعوة إهدار للوقت، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، بين رئيس الوزراء حسان دياب، أن سعر الصرف هو مبعث القلق الوحيد للبنانيين.

وأضاف خلال الاجتماع أن اللبنانيين يريدون أن يسيطر البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ويحافظ على قيمة رواتبهم ومدخراتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,333
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,545

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة