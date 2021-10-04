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المدير التنفيذي لدوري "يلو" يزور أندية الأحساء.. ويدشّن موقع الجيل

للوقوف ميدانياً على ما تقدّمه الأندية وإيجاد حلول للمعوقات

قام المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، طلال العبيدي؛ بزيارة أندية: هجر والعدالة والجيل بمحافظة الأحساء، أمس الأحد، ورافق العبيدي؛ خلال زيارته مدير المشاريع والعلاقات الدولية فارس الأحمري؛ ومديرة الفعاليات والمسؤولية الاجتماعية بـ (FDL) نورة القحطاني.

كما دشّن العبيدي؛ خلال زيارته الموقع الرسمي للنادي لنادي الجيل.

تأتي تلك الزيارات ضمن جولة يقوم بها المدير التنفيذي لدوري يلو وفريق عمل (FDL) لجميع الأندية التي تلعب في دوري يلو، للوقوف ميدانياً على ما تقدّمه تلك الأندية وإيجاد حلول للمعوقات التي تواجهها؛ لمواكبة التطور الذي تشهده الرياضة السعودية وبالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وبمتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المدير التنفيذي لدوري "يلو" يزور أندية الأحساء.. ويدشّن موقع الجيل
سبق

قام المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، طلال العبيدي؛ بزيارة أندية: هجر والعدالة والجيل بمحافظة الأحساء، أمس الأحد، ورافق العبيدي؛ خلال زيارته مدير المشاريع والعلاقات الدولية فارس الأحمري؛ ومديرة الفعاليات والمسؤولية الاجتماعية بـ (FDL) نورة القحطاني.

كما دشّن العبيدي؛ خلال زيارته الموقع الرسمي للنادي لنادي الجيل.

تأتي تلك الزيارات ضمن جولة يقوم بها المدير التنفيذي لدوري يلو وفريق عمل (FDL) لجميع الأندية التي تلعب في دوري يلو، للوقوف ميدانياً على ما تقدّمه تلك الأندية وإيجاد حلول للمعوقات التي تواجهها؛ لمواكبة التطور الذي تشهده الرياضة السعودية وبالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وبمتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
01:48 PM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
05:58 PM

المدير التنفيذي لدوري "يلو" يزور أندية الأحساء.. ويدشّن موقع الجيل

للوقوف ميدانياً على ما تقدّمه الأندية وإيجاد حلول للمعوقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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قام المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، طلال العبيدي؛ بزيارة أندية: هجر والعدالة والجيل بمحافظة الأحساء، أمس الأحد، ورافق العبيدي؛ خلال زيارته مدير المشاريع والعلاقات الدولية فارس الأحمري؛ ومديرة الفعاليات والمسؤولية الاجتماعية بـ (FDL) نورة القحطاني.

كما دشّن العبيدي؛ خلال زيارته الموقع الرسمي للنادي لنادي الجيل.

تأتي تلك الزيارات ضمن جولة يقوم بها المدير التنفيذي لدوري يلو وفريق عمل (FDL) لجميع الأندية التي تلعب في دوري يلو، للوقوف ميدانياً على ما تقدّمه تلك الأندية وإيجاد حلول للمعوقات التي تواجهها؛ لمواكبة التطور الذي تشهده الرياضة السعودية وبالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وبمتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

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