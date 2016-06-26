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"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تؤكد أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح

قالت: اللقاحات آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة

أكدت الصحة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون بمشيئة الله من خلال أخذ اللقاح، مبينةً أن لقاحات كورونا كوفيد 19 آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة .

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1301) حالة مؤكدة وتعافي (1376) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11239) حالة منها (1450) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (482003) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (463004) حالات .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(17) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7760) حال، يرحمهم الله جميعاً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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"الصحة" تؤكد أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح
سبق

أكدت الصحة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون بمشيئة الله من خلال أخذ اللقاح، مبينةً أن لقاحات كورونا كوفيد 19 آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة .

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1301) حالة مؤكدة وتعافي (1376) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11239) حالة منها (1450) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (482003) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (463004) حالات .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(17) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7760) حال، يرحمهم الله جميعاً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
04:19 PM

"الصحة" تؤكد أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح

قالت: اللقاحات آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
626

أكدت الصحة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون بمشيئة الله من خلال أخذ اللقاح، مبينةً أن لقاحات كورونا كوفيد 19 آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة .

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1301) حالة مؤكدة وتعافي (1376) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11239) حالة منها (1450) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (482003) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (463004) حالات .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(17) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7760) حال، يرحمهم الله جميعاً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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