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التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة

باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.. ويواصلون انتهاك القانون الدولي

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم الخميس (17 ديسمبر 2020م) صاروخًا باليستيًّا من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة (158) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم الخميس (17 ديسمبر 2020م) صاروخًا باليستيًّا من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة (158) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
01:05 PM

التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة

باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.. ويواصلون انتهاك القانون الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم الخميس (17 ديسمبر 2020م) صاروخًا باليستيًّا من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة (158) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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