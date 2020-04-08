أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.76 %

بلغ مزيج برنت 32.43 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت"، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.56 بنس؛ ما نسبته 1.76 في المئة؛ ليصل سعره إلى 32.43 دولار أمريكي.

وزاد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.95 بنس؛ ليبلغ 24.58 دولار أمريكي.