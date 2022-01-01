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"أمن الطرق": إغلاق طريق الهدا بالاتجاهين احترازيًّا بشكل مؤقت

من أجل القيام بإزالة الصخور الآيلة للسقوط بسبب الأمطار

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا يُفيد بإغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين احترازيًّا.

وجاء في التنبيه أن القرار جاء حرصًا على سلامة مرتادي الطريق؛ وذلك لإزالة الصخور الآيلة للسقوط بسبب الأمطار.

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"أمن الطرق": إغلاق طريق الهدا بالاتجاهين احترازيًّا بشكل مؤقت
سبق

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا يُفيد بإغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين احترازيًّا.

وجاء في التنبيه أن القرار جاء حرصًا على سلامة مرتادي الطريق؛ وذلك لإزالة الصخور الآيلة للسقوط بسبب الأمطار.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
03:32 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
06:02 PM

"أمن الطرق": إغلاق طريق الهدا بالاتجاهين احترازيًّا بشكل مؤقت

من أجل القيام بإزالة الصخور الآيلة للسقوط بسبب الأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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2,897

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا يُفيد بإغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين احترازيًّا.

وجاء في التنبيه أن القرار جاء حرصًا على سلامة مرتادي الطريق؛ وذلك لإزالة الصخور الآيلة للسقوط بسبب الأمطار.

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142 مليون ..

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