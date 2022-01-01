"أمن الطرق": إغلاق طريق الهدا بالاتجاهين احترازيًّا بشكل مؤقت

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا يُفيد بإغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين احترازيًّا.
وجاء في التنبيه أن القرار جاء حرصًا على سلامة مرتادي الطريق؛ وذلك لإزالة الصخور الآيلة للسقوط بسبب الأمطار.
أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا يُفيد بإغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين احترازيًّا.
وجاء في التنبيه أن القرار جاء حرصًا على سلامة مرتادي الطريق؛ وذلك لإزالة الصخور الآيلة للسقوط بسبب الأمطار.
الأرصاد حالة الطقس أمطار
أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا يُفيد بإغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين احترازيًّا.
وجاء في التنبيه أن القرار جاء حرصًا على سلامة مرتادي الطريق؛ وذلك لإزالة الصخور الآيلة للسقوط بسبب الأمطار.
أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا يُفيد بإغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين احترازيًّا.
وجاء في التنبيه أن القرار جاء حرصًا على سلامة مرتادي الطريق؛ وذلك لإزالة الصخور الآيلة للسقوط بسبب الأمطار.