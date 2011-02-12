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"شؤون الحرمين" تُوزع 30 ألف كمامة يوميًّا في المسجد الحرام

ضِمن مبادرة "وقايتك كمامتك".. تعزيزًا للإجراءات الاحترازية

أطلقت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة "وقايتك.. كمامتك"، وهي مبادرة صحية ووقائية تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى قاصدي بيت الله الحرام، وأهمية الالتزام بالكمامة والتأكيد على ارتدائها ولبسها بالطريقة الصحية.

وتم تخصيص فريق عمل للمبادرة يقوم بتوزيع الكمامات داخل المسجد الحرام ككمامات بديلة؛ حيث سيتم توزيع أكثر من 30.000 كمامة يوميًّا، وتوجيه قاصدي بيت الله بضرورة عدم نزعها، ولبسها بالطريقة الصحية، كما يقوم الفريق على عمل تصاميم ومقاطع توعوية تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام المسجد النبوي كمامة فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون الحرمين" تُوزع 30 ألف كمامة يوميًّا في المسجد الحرام
سبق

أطلقت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة "وقايتك.. كمامتك"، وهي مبادرة صحية ووقائية تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى قاصدي بيت الله الحرام، وأهمية الالتزام بالكمامة والتأكيد على ارتدائها ولبسها بالطريقة الصحية.

وتم تخصيص فريق عمل للمبادرة يقوم بتوزيع الكمامات داخل المسجد الحرام ككمامات بديلة؛ حيث سيتم توزيع أكثر من 30.000 كمامة يوميًّا، وتوجيه قاصدي بيت الله بضرورة عدم نزعها، ولبسها بالطريقة الصحية، كما يقوم الفريق على عمل تصاميم ومقاطع توعوية تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
06:10 PM

"شؤون الحرمين" تُوزع 30 ألف كمامة يوميًّا في المسجد الحرام

ضِمن مبادرة "وقايتك كمامتك".. تعزيزًا للإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة "وقايتك.. كمامتك"، وهي مبادرة صحية ووقائية تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى قاصدي بيت الله الحرام، وأهمية الالتزام بالكمامة والتأكيد على ارتدائها ولبسها بالطريقة الصحية.

وتم تخصيص فريق عمل للمبادرة يقوم بتوزيع الكمامات داخل المسجد الحرام ككمامات بديلة؛ حيث سيتم توزيع أكثر من 30.000 كمامة يوميًّا، وتوجيه قاصدي بيت الله بضرورة عدم نزعها، ولبسها بالطريقة الصحية، كما يقوم الفريق على عمل تصاميم ومقاطع توعوية تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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