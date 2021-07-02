سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.22%
ليصل عند 75.67 دولاراً أمريكياً للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.22%، ما يعادل 0.17 دولار، ليصل عند 75.67 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما انحفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.15% أو ما يعادل 0.11 دولار، عند 75.12 دولاراً أمريكياً للبرميل.
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.22%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-02
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.22%، ما يعادل 0.17 دولار، ليصل عند 75.67 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما انحفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.15% أو ما يعادل 0.11 دولار، عند 75.12 دولاراً أمريكياً للبرميل.
02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
02:44 PM
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.22%
ليصل عند 75.67 دولاراً أمريكياً للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.22%، ما يعادل 0.17 دولار، ليصل عند 75.67 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما انحفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.15% أو ما يعادل 0.11 دولار، عند 75.12 دولاراً أمريكياً للبرميل.