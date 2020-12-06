وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في القارة الإفريقية بلغ 53 ألفاً و252 حالة وفاة.

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و232 ألفاً و944 إصابة.

كورونا في القارة الإفريقية: ارتفاع الإصابات إلى مليونين و233 ألفاً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-06 أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و232 ألفاً و944 إصابة. وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في القارة الإفريقية بلغ 53 ألفاً و252 حالة وفاة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 08:19 AM

كورونا في القارة الإفريقية: ارتفاع الإصابات إلى مليونين و233 ألفاً إجمالي حالات الوفيات بلغ 53 ألفاً و252 حالة





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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و232 ألفاً و944 إصابة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في القارة الإفريقية بلغ 53 ألفاً و252 حالة وفاة.