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كورونا في القارة الإفريقية: ارتفاع الإصابات إلى مليونين و233 ألفاً

إجمالي حالات الوفيات بلغ 53 ألفاً و252 حالة

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و232 ألفاً و944 إصابة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في القارة الإفريقية بلغ 53 ألفاً و252 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في القارة الإفريقية: ارتفاع الإصابات إلى مليونين و233 ألفاً
سبق

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و232 ألفاً و944 إصابة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في القارة الإفريقية بلغ 53 ألفاً و252 حالة وفاة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
08:19 AM

كورونا في القارة الإفريقية: ارتفاع الإصابات إلى مليونين و233 ألفاً

إجمالي حالات الوفيات بلغ 53 ألفاً و252 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و232 ألفاً و944 إصابة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في القارة الإفريقية بلغ 53 ألفاً و252 حالة وفاة.

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