انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الخميس، في تمارينه الأولى مع نادي العاصمة، بحسب ما أظهرت الصور التي بثها النادي الباريسي على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم تصوير الأرجنتيني البالغ 34 عاماً وهو يقوم بتمارين بدنية، في حين كان زملاؤه الجدد يجرون تمارينهم مع الكرة. ووقع ميسي عقداً الثلاثاء لمدة عامين مع سان جرمان، وتم تقديمه رسمياً الأربعاء في "بارك دي برانس"، بعد رحيله عن كاتالونيا، حيث لم يتمكن من متابعة مسيرته مع برشلونة. وبدأ الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات استعداداته للموسم الجديد، حيث من المرجح أن يحتاج لبعض الوقت قبل أن يشارك مع التشكيلة في المسابقات الرسمية. وقال ميسي بشأن بروتوكول عودته التدريجية إلى الملاعب "توقفت عن مزاولة كرة القدم خلال أكثر من شهر (بعد الفوز بمسابقة كوبا أميركا مع الأرجنتين)... يجب عليّ أن أخضع لتحضير بدني، آمل في أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، لأني أرغب في اللعب. لا يمكنني أن أحدد أي تاريخ. عندما يقرر الطاقم قدرتي على اللعب. والتقى ميسي في مركز تدريب سان جرمان المهاجم الشاب كيليان مبابي (22 عاماً) الذي لم يصدر عنه أي موقف علني بشأن وصول "البرغوث" الصغير إلى باريس .

"ميسي" يبدأ مرحلة الإعداد البدني .. قبل اللعب أساسيًا مع باريس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-12 انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الخميس، في تمارينه الأولى مع نادي العاصمة، بحسب ما أظهرت الصور التي بثها النادي الباريسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تصوير الأرجنتيني البالغ 34 عاماً وهو يقوم بتمارين بدنية، في حين كان زملاؤه الجدد يجرون تمارينهم مع الكرة.

ووقع ميسي عقداً الثلاثاء لمدة عامين مع سان جرمان، وتم تقديمه رسمياً الأربعاء في "بارك دي برانس"، بعد رحيله عن كاتالونيا، حيث لم يتمكن من متابعة مسيرته مع برشلونة.

وبدأ الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات استعداداته للموسم الجديد، حيث من المرجح أن يحتاج لبعض الوقت قبل أن يشارك مع التشكيلة في المسابقات الرسمية.

وقال ميسي بشأن بروتوكول عودته التدريجية إلى الملاعب "توقفت عن مزاولة كرة القدم خلال أكثر من شهر (بعد الفوز بمسابقة كوبا أميركا مع الأرجنتين)... يجب عليّ أن أخضع لتحضير بدني، آمل في أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، لأني أرغب في اللعب. لا يمكنني أن أحدد أي تاريخ. عندما يقرر الطاقم قدرتي على اللعب.

والتقى ميسي في مركز تدريب سان جرمان المهاجم الشاب كيليان مبابي (22 عاماً) الذي لم يصدر عنه أي موقف علني بشأن وصول "البرغوث" الصغير إلى باريس .

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 07:28 PM

"ميسي" يبدأ مرحلة الإعداد البدني .. قبل اللعب أساسيًا مع باريس





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انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الخميس، في تمارينه الأولى مع نادي العاصمة، بحسب ما أظهرت الصور التي بثها النادي الباريسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تصوير الأرجنتيني البالغ 34 عاماً وهو يقوم بتمارين بدنية، في حين كان زملاؤه الجدد يجرون تمارينهم مع الكرة.

ووقع ميسي عقداً الثلاثاء لمدة عامين مع سان جرمان، وتم تقديمه رسمياً الأربعاء في "بارك دي برانس"، بعد رحيله عن كاتالونيا، حيث لم يتمكن من متابعة مسيرته مع برشلونة.

وبدأ الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات استعداداته للموسم الجديد، حيث من المرجح أن يحتاج لبعض الوقت قبل أن يشارك مع التشكيلة في المسابقات الرسمية.

وقال ميسي بشأن بروتوكول عودته التدريجية إلى الملاعب "توقفت عن مزاولة كرة القدم خلال أكثر من شهر (بعد الفوز بمسابقة كوبا أميركا مع الأرجنتين)... يجب عليّ أن أخضع لتحضير بدني، آمل في أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، لأني أرغب في اللعب. لا يمكنني أن أحدد أي تاريخ. عندما يقرر الطاقم قدرتي على اللعب.

والتقى ميسي في مركز تدريب سان جرمان المهاجم الشاب كيليان مبابي (22 عاماً) الذي لم يصدر عنه أي موقف علني بشأن وصول "البرغوث" الصغير إلى باريس .