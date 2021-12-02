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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10882.79 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال لـ 139 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 32.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10882.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والتطويرية الغذائية، وباعظيم، وتشب، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، والخليج للتدريب، ودور، وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و5.59% .

و كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، ونسيج، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 566.66 نقطة ليقفل عند مستوى 22993.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 1960 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10882.79 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 32.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10882.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والتطويرية الغذائية، وباعظيم، وتشب، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، والخليج للتدريب، ودور، وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و5.59% .

و كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، ونسيج، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 566.66 نقطة ليقفل عند مستوى 22993.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 1960 صفقة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
04:00 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10882.79 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال لـ 139 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 32.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10882.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والتطويرية الغذائية، وباعظيم، وتشب، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، والخليج للتدريب، ودور، وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و5.59% .

و كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، ونسيج، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 566.66 نقطة ليقفل عند مستوى 22993.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 1960 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,489
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,292
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,327

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