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"الصحة": تسجيل 220 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 401 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن: 3108 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210709 إصابات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 حالات بعد تسجيل 2373 حالة إضافية، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2626 حالة.

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الأردن: 3108 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210709 إصابات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 حالات بعد تسجيل 2373 حالة إضافية، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2626 حالة.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
06:33 PM

الأردن: 3108 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210709 إصابات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 حالات بعد تسجيل 2373 حالة إضافية، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2626 حالة.

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