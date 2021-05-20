النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم": اللقاح شرط للدخول للمنشآت التعليمية وانتظام الدراسة العام المقبل

قالت: سيكون لمن هو محصن ومحصن جرعة أولى ومحصن متعافٍ

أكدت #وزارة_التعليم اليوم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس #كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة: سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمن هو محصن ومحصن جرعة أولى ومحصن متعافٍ.

تفصيلاً، أكدت وزارة التعليم على جميع منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة: ابتداء من 22/ 12/ 1442هـ الموافق الأول من أغسطس 2021 سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمقار الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية "محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافى"، وذلك من خلال تطبيق "توكلنا"، حيث سيكون شرطًا أساسيًا للدخول إلى جميع الجهات التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة على جميع الجامعات والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها بضرورة الالتزام بتلك الضوابط والتعليمات؛ لمكافحة الجائحة والحدّ من انتشار الفيروس.

وأوضحت أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق "صحتي" في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم": اللقاح شرط للدخول للمنشآت التعليمية وانتظام الدراسة العام المقبل
سبق

أكدت #وزارة_التعليم اليوم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس #كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة: سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمن هو محصن ومحصن جرعة أولى ومحصن متعافٍ.

تفصيلاً، أكدت وزارة التعليم على جميع منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة: ابتداء من 22/ 12/ 1442هـ الموافق الأول من أغسطس 2021 سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمقار الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية "محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافى"، وذلك من خلال تطبيق "توكلنا"، حيث سيكون شرطًا أساسيًا للدخول إلى جميع الجهات التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة على جميع الجامعات والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها بضرورة الالتزام بتلك الضوابط والتعليمات؛ لمكافحة الجائحة والحدّ من انتشار الفيروس.

وأوضحت أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق "صحتي" في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
02:22 PM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:16 PM

"التعليم": اللقاح شرط للدخول للمنشآت التعليمية وانتظام الدراسة العام المقبل

قالت: سيكون لمن هو محصن ومحصن جرعة أولى ومحصن متعافٍ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
10,922

أكدت #وزارة_التعليم اليوم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس #كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة: سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمن هو محصن ومحصن جرعة أولى ومحصن متعافٍ.

تفصيلاً، أكدت وزارة التعليم على جميع منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة: ابتداء من 22/ 12/ 1442هـ الموافق الأول من أغسطس 2021 سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمقار الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية "محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافى"، وذلك من خلال تطبيق "توكلنا"، حيث سيكون شرطًا أساسيًا للدخول إلى جميع الجهات التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة على جميع الجامعات والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها بضرورة الالتزام بتلك الضوابط والتعليمات؛ لمكافحة الجائحة والحدّ من انتشار الفيروس.

وأوضحت أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق "صحتي" في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة