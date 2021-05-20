"التعليم": اللقاح شرط للدخول للمنشآت التعليمية وانتظام الدراسة العام المقبل

قالت: سيكون لمن هو محصن ومحصن جرعة أولى ومحصن متعافٍ

أكدت #وزارة_التعليم اليوم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس #كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة: سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمن هو محصن ومحصن جرعة أولى ومحصن متعافٍ.

تفصيلاً، أكدت وزارة التعليم على جميع منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة: ابتداء من 22/ 12/ 1442هـ الموافق الأول من أغسطس 2021 سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمقار الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية "محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافى"، وذلك من خلال تطبيق "توكلنا"، حيث سيكون شرطًا أساسيًا للدخول إلى جميع الجهات التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة على جميع الجامعات والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها بضرورة الالتزام بتلك الضوابط والتعليمات؛ لمكافحة الجائحة والحدّ من انتشار الفيروس.

وأوضحت أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق "صحتي" في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.