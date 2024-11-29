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وزير الطاقة: مشروع تطوير الجافورة يكلف الميزانية نحو 6 مليارات ريال

الرئيس التنفيذي لأرامكو: إنتاجيته قد تصل لملياري قدم مكعب يوميًّا من الغاز

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشروع تطوير الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من خمسة إلى ستة مليارات ريال.

ويطلق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، مراحل التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، عن الجافورة: إن إنتاجيته قد تصل لملياري قدم مكعب يوميًّا من الغاز بحلول 2030.

وقال: سنصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الجاري، وحجم موارد الغاز في الحقل 200 تريليون قدم مكعب.

ويقام حفل توقيع عقود بقيمة ١٠ مليارات دولار، تمثل جزءًا من تطوير المرحلة الأولى لحقل الجافورة للغاز الصخري في الشرقية، ويمكن متابعة حفل الإطلاق على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=jOp54sK6AQY.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة: مشروع تطوير الجافورة يكلف الميزانية نحو 6 مليارات ريال
سبق

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشروع تطوير الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من خمسة إلى ستة مليارات ريال.

ويطلق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، مراحل التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، عن الجافورة: إن إنتاجيته قد تصل لملياري قدم مكعب يوميًّا من الغاز بحلول 2030.

وقال: سنصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الجاري، وحجم موارد الغاز في الحقل 200 تريليون قدم مكعب.

ويقام حفل توقيع عقود بقيمة ١٠ مليارات دولار، تمثل جزءًا من تطوير المرحلة الأولى لحقل الجافورة للغاز الصخري في الشرقية، ويمكن متابعة حفل الإطلاق على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=jOp54sK6AQY.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
01:29 PM

وزير الطاقة: مشروع تطوير الجافورة يكلف الميزانية نحو 6 مليارات ريال

الرئيس التنفيذي لأرامكو: إنتاجيته قد تصل لملياري قدم مكعب يوميًّا من الغاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشروع تطوير الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من خمسة إلى ستة مليارات ريال.

ويطلق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، مراحل التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، عن الجافورة: إن إنتاجيته قد تصل لملياري قدم مكعب يوميًّا من الغاز بحلول 2030.

وقال: سنصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الجاري، وحجم موارد الغاز في الحقل 200 تريليون قدم مكعب.

ويقام حفل توقيع عقود بقيمة ١٠ مليارات دولار، تمثل جزءًا من تطوير المرحلة الأولى لحقل الجافورة للغاز الصخري في الشرقية، ويمكن متابعة حفل الإطلاق على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=jOp54sK6AQY.

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