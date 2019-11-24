وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب من المراسم الملكية.

غادر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الرياض اليوم.

ولي عهد البحرين يغادر الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-24 غادر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الرياض اليوم. وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب من المراسم الملكية.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 03:32 PM

ولي عهد البحرين يغادر الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن كان في وداعه





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غادر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب من المراسم الملكية.