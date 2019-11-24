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ولي عهد البحرين يغادر الرياض

الأمير محمد بن عبدالرحمن كان في وداعه

غادر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب من المراسم الملكية.

ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي عهد البحرين يغادر الرياض
سبق

غادر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب من المراسم الملكية.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
03:32 PM

ولي عهد البحرين يغادر الرياض

الأمير محمد بن عبدالرحمن كان في وداعه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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غادر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب من المراسم الملكية.

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