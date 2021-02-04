مكة.. إغلاق 25 مقهى ومنشأة تجارية غير ملتزمة بالاحترازات

فيما جرى ضبط عمالة بلا زي رسمي وتطبيق لائحة الغرامات

أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 5 منشآت تجارية ومقهى، وأصدرت غرامات على 20 منشأة؛ لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا؛ وذلك بمتابعة مباشرة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ للحد من انتشار "COVID-19".

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، قيام وكالة البلديات -ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة- بتكثيف عمل الفِرَق الميدانية؛ بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار ‫فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمحافظة على الصحة العامة.

وبلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها 5 منشآت تجارية ومقهى، وتغريم 19 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار ‫فيروس كورونا، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما تم ضبط عمالة غير ملتزمين بالزي الرسمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وأكد "الزايدي" تكثيف الجولات الرقابية من قِبَل مراقبي البلديات على جميع المنشآت؛ للتأكد من التزامها بتطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الصحة، ومنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" والتصدي له؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

ولفت إلى أن الفِرَق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المخالفات، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد (940)، أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.