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"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام

نشرت مقطع فيديو يوثّق طواف الحجاج حول الكعبة

صُنِّف حج موسم ٢٠٢٠م ضمن أفضل أحداث عام ٢٠٢٠م، وذلك عبر تغريدة بثتها "رويترز الإخبارية الدولية"، من

خلال حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت "رويترز": من أفضل أحداث ٢٠٢٠م: حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع بمكة المكرمة مع حفاظهم على المسافة الآمنة

لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الطواف حول الكعبة".

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو قصير يوثق طواف الحجاج حول الكعبة، متبعين الإجراءات الصحية والتنظيمية الصارمة التي طبقت في

الحج الاستثنائي بعام ٢٠٢٠م؛ لحماية حجاج بيت الله الحرام من سعوديين ومقيمين بداخل المملكة والحفاظ على سلامتهم.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية نجحت في تنظيم موسم حج ٢٠٢٠م بشكل باهر أشاد به العالم أجمع حيث تميز عن غيره من

المواسم السابقة بالإجراءات التنظيمية المشددة والاحترازات الصحية غير الاعتيادية التي طبقتها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفاظًا على صحة ضيوف الرحمن من خطر تفشي فيروس كورونا.

وشهد موسم حج عام ٢٠٢٠م منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية العديدة لضمان تأدية

ضيوف الرحمن حجهم بسلام وأمان، وذلك بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ورئاسة شؤون الحرمين والعديد من الجهات الأخرى العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام
سبق

صُنِّف حج موسم ٢٠٢٠م ضمن أفضل أحداث عام ٢٠٢٠م، وذلك عبر تغريدة بثتها "رويترز الإخبارية الدولية"، من

خلال حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت "رويترز": من أفضل أحداث ٢٠٢٠م: حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع بمكة المكرمة مع حفاظهم على المسافة الآمنة

لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الطواف حول الكعبة".

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو قصير يوثق طواف الحجاج حول الكعبة، متبعين الإجراءات الصحية والتنظيمية الصارمة التي طبقت في

الحج الاستثنائي بعام ٢٠٢٠م؛ لحماية حجاج بيت الله الحرام من سعوديين ومقيمين بداخل المملكة والحفاظ على سلامتهم.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية نجحت في تنظيم موسم حج ٢٠٢٠م بشكل باهر أشاد به العالم أجمع حيث تميز عن غيره من

المواسم السابقة بالإجراءات التنظيمية المشددة والاحترازات الصحية غير الاعتيادية التي طبقتها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفاظًا على صحة ضيوف الرحمن من خطر تفشي فيروس كورونا.

وشهد موسم حج عام ٢٠٢٠م منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية العديدة لضمان تأدية

ضيوف الرحمن حجهم بسلام وأمان، وذلك بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ورئاسة شؤون الحرمين والعديد من الجهات الأخرى العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
05:21 PM

"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام

نشرت مقطع فيديو يوثّق طواف الحجاج حول الكعبة

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عبدالله الراجحي - جدة
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صُنِّف حج موسم ٢٠٢٠م ضمن أفضل أحداث عام ٢٠٢٠م، وذلك عبر تغريدة بثتها "رويترز الإخبارية الدولية"، من

خلال حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت "رويترز": من أفضل أحداث ٢٠٢٠م: حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع بمكة المكرمة مع حفاظهم على المسافة الآمنة

لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الطواف حول الكعبة".

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو قصير يوثق طواف الحجاج حول الكعبة، متبعين الإجراءات الصحية والتنظيمية الصارمة التي طبقت في

الحج الاستثنائي بعام ٢٠٢٠م؛ لحماية حجاج بيت الله الحرام من سعوديين ومقيمين بداخل المملكة والحفاظ على سلامتهم.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية نجحت في تنظيم موسم حج ٢٠٢٠م بشكل باهر أشاد به العالم أجمع حيث تميز عن غيره من

المواسم السابقة بالإجراءات التنظيمية المشددة والاحترازات الصحية غير الاعتيادية التي طبقتها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفاظًا على صحة ضيوف الرحمن من خطر تفشي فيروس كورونا.

وشهد موسم حج عام ٢٠٢٠م منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية العديدة لضمان تأدية

ضيوف الرحمن حجهم بسلام وأمان، وذلك بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ورئاسة شؤون الحرمين والعديد من الجهات الأخرى العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

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